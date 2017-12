Los montajes y los romances de María Lapiedra: de Dinio y Laporta a Gustavo González y Kiko Rivera

La historia de amor y amantes entre María Lapiedra y Gustavo González se ha convertido en el nuevo culebrón de la sobremesa. ‘Sálvame’ nos trae cada día un capítulo con sus protagonistas y un polígrafo para corroborar los aspectos más íntimos, en ‘Sabado Deluxe’, para no perder detalle, por si aún hiciera falta y no estuviera clara la cosa.

Mientras María llora desconsolada por los platós por la actitud que está teniendo ahora Gustavo González, -su amante durante ocho años-, y el paparazzi también hace lo propio y llora, sintiéndose culpable, y diciendo que está perdiendo la paciencia con María, os hacemos un repaso del noviómetro de María Pascual, como se llama realmente, y de sus montajes.

La actriz saltó al cine porno de la mano de Dinio, el cubano, del que era novio y con el que protagonizó películas X. Después mantuvo una relación con Ramiro Lapiedra, el productor de cine porno, que le dio su apellido artístico a María, creando así su personaje y lanzando su carrera al cine porno. La pareja llegó a casarse y se divorciaron. María llegó a acusarle de malos tratos.

En su libro desveló los famosos con los que había estado

Después, salieron a la luz otros rostros conocidos con los tuvo relaciones. Sus nombres se conocieron a través de la publicación de su libro: ‘Mi mundo de plástico. Confesiones de una actriz erótica’, que publicó cuando estaba embarazada de ocho meses.

En la lista de romances se encontraban: Pipi Estrada, Kiko Rivera y Joan Laporta. Fue en este libro donde desveló que mientras estaba con el ex presidente del FC Barcelona, se acostaba con un paparazzi casado al que se le puso nombre el año pasado, Gustavo González.

Además relataba también en su libro como Pipi le puso los cuernos con ella, -viagra incluida-, a Miriam Sánchez, conocida en el cine porno como Lucía Lapiedra. También reveló que utilizó a un jugador de ‘La Roja’ para que la hicieran unas fotos con él. María ha revelado que ha llegado a estar “con unos 20 famosos, además de algunos anónimos”.

Hace tres años, se celebró la boda de María con el arquitecto Mark Hamilton, con el que se casó a pesar de seguir enamorada de Gustavo, según reconoció en el ‘Polideluxe’. Con él ha tenido dos hijas y ahora le ha abandonado por irse con el paparazzi, ahora que éste ha decidido divorciarse de su mujer, con la que llevaba 30 años y madre de sus cuatro hijos.

La reina del montaje

También María aseguró haber sido amante del torero ‘El Litri’, cuando aún estaba casado con Adriana Carolina Herrera. Unas imágenes en las que aparecían juntos salieron a la luz, levantando sospechas. Después de que ella concediera una entrevista contando la historia, el Tribunal Supremo la condenó a pagar 20.000 euros por intromisión al honor y la intimidad.

No es la primera vez que hace porque le pillen con un famosos. Lapiedra desveló que su historia con Kiko Rivera comenzó siendo un montaje con el que ganó 13 mil euros. Sin embargo, después acabaron teniendo una relación de verdad.

También María llegó a protagonizar otro montaje con el reportero y presentador, Enric Escudé, que trabajó en programas como ‘TNT’, ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘El buscador’; que él mismo desveló después que fue una historia inventada.

Sin embargo, María llegó a conceder una entrevista a Kiko Hernández en la que hablaba de Enric así: “Al conocerle sentí como un flechazo, y empezamos a liarnos de vez en cuando, aunque al final la cosa ha ido cada vez a más”, “Cada vez que tenía un desamor me acordaba de él y pensaba ‘es que no hay otro igual’” o “Después de varios fracasos amorosos me he dado cuenta de que con la única persona que quiero pasar el resto de mi vida es con Enric”.

En la entrevista dejaba perlas como éstas, muy contradictorias con lo que está haciendo con Gustavo ahora: “Hasta ahora no había hecho pública nuestra relación, porque de Enric siempre he preferido el amor a la exclusiva, al contrario que, por ejemplo, la relación que tuve con Pipi, que siempre preferí la exclusiva al amor”.

Incluso Lapiedra comentó que ya tenían fecha de boda y que ya pensaban en tener hijos: “¡Sí! Ya hemos empezado la parte divertida del trabajo. ¡Ahora toca esperar la cigüeña!!!”, señalaba.

Aunque Kiko Hernández le reprochaba en la entrevista que hace unos meses había anunciado su boda con Dinio y que al final fue mentira, ella insistió:” Kiko la gente puede pensar lo que quiera, ¡pero el 22 de Octubre verán con sus propios ojos como Enric y yo nos casamos! 100% verdad”. Y nunca sucedió.

En esta entrevista también desvelaba que se “lió un par de veces” con Gerardo de ‘Gran hermano 11’ y se negó a hablar de su supuesta relación con ‘El Litri’: “No sé , ni quiero saber nada. Es un del tema del que no quiero hablar nunca más. No he recibido ninguna demanda ni nada por el estilo, así que queda tema zanjado para siempre”.