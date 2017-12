Carmen Franco recibe la extremaunción.

El estado de salud de Carmen Franco, de 91 años, ha empeorado en las últimas horas hasta el punto de que ya ha recibido la extremaunción. Solo queda esperar el triste desenlace que se producirá en las próximas horas, tal y como lo ha confirmado en la mañana de este jueves el programa de ‘La Mañana de La 1’.

La hija de Francisco Franco padecía un cáncer terminal, noticia que salió a la luz en verano, y de la que ella misma habló el pasado mes de noviembre. A pesar de que los doctores le comunicaron que sólo le quedaban unos meses de vida, ella lo ha llevado con una gran serenidad. “Lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta, pero bien”, señaló.

En unas recientes declaraciones se mostraba así de tranquila: “No tengo miedo a nada ni tan siquiera a la muerte, la he visto de cerca muchas veces y la conozco perfectamente”, indicó a ‘LOC’. “Soy Carmen, nada más. Una mujer que ha sido testigo de casi un siglo de historia. No sé cuánto tiempo voy a vivir más, tampoco me importa. Hasta donde llegue he llegado…”.

El 18 de noviembre se publicaba la primera biografía autorizada de la duquesa de Franco, escrita por la periodista Nieves Herrero, a la que desveló muchos detalles inéditos de su pasado, bajo el título: 'Carmen. El testimonio novelado de la hija de Franco. Una mujer testigo de la historia'.

Durante la presentación del libro, su hija Carmen Martínez-Bordiú compartía la decisión de su madre de disfrutar del tiempo que le quedara. “Ella es cómo ha querido vivir y yo la encuentro tan bella y tan tranquila ahora, rodeada de sus hijos, de sus nietos, de toda la gente que la quiere que yo la veo feliz”, explicó a los medios.