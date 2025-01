La Audiencia Nacional da carpetazo a la denuncia de la doctora Pinto contra López Madrid

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado carpetazo a la denuncia contra el empresario Javier López Madrid, que estaba acusado de un delito de cohecho por la supuesta contratación del excomisario José Manuel Villarejo en el caso de la doctora Elisa Pinto, dentro de la pieza separada número 24 del llamado caso Tándem.

Junto al empresario López Madrid se encontraban inmersos en el proceso juducial tanto el excomisario José Manuel Villarejo como su socio, Rafael Redondo. Tanto la Fiscalía, que no acusaba en este procedimiento, como las defensas, pedían el sobreseimiento de la causa.

El auto de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Vozpópuli, resuelve las cuestiones previas presentadas por las partes el 18 de noviembre, día en el que iba a arrancar el juicio. Sin embargo, se suspendió por enfermedad de la letrada de Pinto. La Sala decidió entonces que cuando la abogada tuviese el alta las partes presentasen sus cuestiones previas, que son las que ahora se han resuelto.

Según se explica en el auto, con fecha de ayer al que ha tenido acceso Vozpópuli, la Audiencia Nacional señala que en el delito de cohecho, que es el que se juzgaba en este caso, la acusación particular no está legitimada para actuar en solitario y por tanto el caso debe sobreseerse, ya que la Fiscalía no acusaba.

De modo que los magistrados han dejado sin efecto el auto de apertura de juicio, de fecha 27 de febrero de 2023, y ha decretado el sobreseimiento libre y archivo definitico de las actuaciones.