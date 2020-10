Jorge Javier Vázquez se la devuelve a Teresa Campos hablando de "maltrato"

La entrevista que María Teresa Campos dio en Sábado Deluxe sigue dando de qué hablar. La actitud de la periodista enfadó al presentador, que no ha dudo en responderle este martes en el plató de Sálvame diario.

Campos faltó al respeto en numerosas ocasiones a Jorge Javier, le insultó y le llego a decir que estaba solo y que nadie le quería, "ni Paco", su ex. También amenazó varias veces con irse del plató y se negó a ver un vídeo resumen con las polémicas que ha habido con sus hijas, algo que, según Jorge Javier, estaba pactado de antemano.

Jorge Javier Vazquez intenta humillar a una mujer mayor como ha hecho en muchas ocasiones con otras mujeres en su platóMaria Teresa Campos le suelta tres verdades y Jorge Javier Rojo Vazquez lleva tres días llorando por los platós por lo mala q ha sido con él#JusticiaPoéticapic.twitter.com/Drz6n6MSm6 — Mr. Jones (@KekoJones_27) October 6, 2020

La actitud de María Teresa le sorprendió tanto que no ha dudado en responder.

Jorge Javier Vázquez se la devuelve a la Campos hablando de "maltrato"

El catalán se ha despachado a gusto: "Lo pasé francamante mal el sábado. Puedo entender que un entrevistado me lo ponga complicado, forma parte del juego, pero no que te lo haga una persona a la que conoces desde hace 20 años, cuando dentro de tus posibilidades has protegido... Le tenía mucho afecto y he admirado durante muchísimos años, la quería. No puedo llegar a entender que ella me lo pusiera tan complicado y tan sucio. No me lo merezco por parte de ella, haya pasado lo que haya pasado, sabe lo que es un programa de televisión".

"Hay unas líneas rojas que por honestidad no puedo pasar. Hay temas con los que no se puede hacer broma bajo ningún concepto. Hay muchas posibilidades de que los tiros salgan por la culata. Entiendo que cuando hago un trabajo, como el que hago aquí, puedo recibir críticas, puede gustar o no, pero hay algo por lo que no puedo pasar si viene de una persona que me conoce desde hace 20 años y si dice que me quiere y respeta", ha asegurado en alusión a lo de Paco.

No es la primera vez que Teresa Campos me ha maltratado en un plató de televisión

"No sé que pasará, pero no tengo interés ya en tener relación con ella ni con sus hijas. Solo tengo que decir que después de la entrevista me siento profundamente liberado porque no es la primera vez que Teresa Campos me ha maltratado en un plató de televisión. Lo siento, lo tenía que contar, para mí es muy doloroso, pero estoy harto de que nos callemos los mismos por el respeto que tenemos a personas que llevamos viendo y admirando años en televisión. Por honestidad y el amor a mi familia, que está por encima de mi profesión y por encima de muchísimas cosas, lo tenía que decir".

"Me llamó mi madre muy preocupada"

Jorge Javier dijo que además al salir del trabajo, el sábado, su madre le llamó, muy preocupada: "Estaba preocupada e indignada. Su primera pregunta fue '¿estás bien?'. Yo había salido de una entrevista que fue un shock. Me acordaré siempre que me dijo mi madre 'si ya la llego a tener delante, no sé lo que le hago, no te puedes ni imaginar cómo están tus hermanas'. Que me lo haga otra persona me da igual, pero que me lo haga ella... eso cómo se repara. María Teresa puede que tenga 78 años, pero mi madre tiene 80. El rato que pasó mi familia, ¿quién lo repara?".

Jorge Javier responde a la humillación de María Teresa Campos el Sábado #yoveosálvamepic.twitter.com/quYc5aLTWB — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) October 6, 2020

Minutos después, el catalán dijo que Teresa Campos vino a luchar, pero perdió y lo hizo de una forma “estrepitosa”, “bochornosa” y “escandalosa”, y que rompía definitivamente la relación con ella y con sus hijas.

No tengo interés en tener ningún tipo de relación ni con ella ni con sus hijas

“No tengo interés en tener ningún tipo de relación ni con ella ni con sus hijas. Después de la entrevista me siento profundamente liberado porque no es la primera vez que María Teresa Campos me ha maltratado en un plató de televisión. Creo que no es mala persona, pero no encuentro argumentos que me hagan creer que no lo es, es lo que más roto me tiene”, aseguró.

