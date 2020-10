Los dardos de María Teresa Campos contra Jorge Javier: "Estoy hasta las narices"

María Teresa Campos ha regresado a la televisión para hacer frente a todas las críticas en las que se han visto envueltas tanto ella como sus hijas Terelu y Carmen Borrego: "Estoy hasta las narices", han sido algunas de sus primeras palabras nada más comenzar su entrevista con Jorge Javier Vázquez.

La presentadora está cansada de escuchar mentiras y llega al plató dispuesta a callar bocas. La comunicadora ha estado a la defensiva cuando se le han presentado algunos temas, aunque es cierto que el catalán ha mantenido un tono irónico y le ha lanzado varias pullitas. "He venido porque estoy harta de tonterías, acosándome con tonterías y con gente que se mete donde no se tiene que meter y diciendo cosas que no se tiene que decir", ha revelado muy enfadada.

A María Teresa no le ha gustado nada que Jorge Javier dijera que ella acudía al programa para hablar de sus hijas y acabar con todas las polémicas. "Eso te lo has inventado tú. No, no y no", ha relatado la comunicadora. De hecho, el vídeo que le mostraban era interrumpido porque la presentadora quería abandonar el plató, profundamente enfadada porque no estaba dispuesta a contestar ciertas cosas: "¡Que me voy, no he venido a halar de esto. Si seguís por ese camino, no sigo aquí !".

A la presentadora solo le interesaba denunciar una serie de mensajes de acoso que está recibiendo y puntualizar algunas mentiras que se han vertido sobre ella y sobre su pasada relación con el humorista Edmundo Arrocet. Tras su intento de fuga, la matriarca de 'las Campos' ha confesado haber superado su ruptura con el argentino y ha asegurado que no le gustaría ser su amiga. "No le he mantenido económicamente. No me ha sacado el dinero, no ha vivido a mi costa", ha relatado. De hecho, se ha puesto muy seria y le ha advertido a Jorge Javier que no estaba dispuesta a que se dijera nada malo de su ex en su presencia.

Si hubiera una oportunidad de volver con su expareja, la presentadora tiene muy claro lo que opinaría su familia: "Mis hijas nunca se han metido en mis asuntos amorosos ni yo en las suyas. Estoy muy contenta porque Terelu está viviendo ahora su vida como ella quiere, aunque me gustaría que se abriera de nuevo al amor".

Además, Jorge Javier intentaba que María Teresa hablara sobre Carmen Borrego y todas las historias que han envuelto su vida en las últimas semanas y, aunque el presentador insistía, ella se enfadaba y aseguraba que está en su derecho de expresar lo que piensa: "Tú te has labrado tu carrera como has querido y yo me lo he montado cuando me lo quería montar y voy a seguir siendo la misma siempre".

La defensa a sus hijas

A la hora de hablar de sus hijas, 'la Campos' se ha indignado por todo lo que se dice de Terelu y Carmen Borrego solo "para hacerles daño". Además, se ha negado a ver un zapping que había preparado el programa en el que se recopilaba todo lo que se ha dicho de ellas en los últimos días. "Eso delante de mí no. Cuando me vaya pon lo que quieras", ha dicho ella.

Jorge Javier intentaba que la comunicadora viera el vídeo, pero ella se enfadaba mucho y estallaba contra el presentador: "Eres muy pesado, de verdad. Admiro a todos los telespectadores que llevan aguantándote tantos años en todos los programas".