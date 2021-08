Cuando ella llama, siempre se avecinan problemas. Pero cuando ella llama tres veces seguidas, se viene un verdadero lío. Pensé que como buena culé que es, mi amiga enfurecida querría comentar la sorprendente marcha de Messi, pero me equivocaba. Empezó a hablar casi sin resuello, con las ganas de quien tiene algo que contar. Y, por una vez, apenas me dejó intervenir.

-Estoy indignada. Porque lo de esta vez ya no tiene nombre. Christian Gálvez, que es un muy buen presentador, ha tenido que dejar Twitter porque dice que "no es un lugar sano". Lo malo es que para mí tiene mucha razón. Sólo hay que ver cómo lo han atacado tanto por esa decisión como por su vuelta a la televisión con el nuevo concurso...

-Alta tensión, en Telecinco, sí, que además se emite en prime time para captar más público.

-Eso es, que no me venía el nombre. Recuerdo que es el mismo que a finales de los noventa presentó el gran Constantino Romero. Pero lo que me indigna es el trazo grueso de todos esos ataques virulentos. Nos estamos volviendo locos. Yo he visto el concurso y, aunque no recuerdo al cien por cien cómo era con Romero hace veinte años, te digo que el formato ahora es entretenido, tiene buen ritmo, cuenta con un gran presentador y además ese 'minuto diabólico' del final lo hace más interesante. ¿Qué más se puede pedir para un concurso? ¿Qué quiere la gente?

-También lo vi un día de esta semana. Y coincido plenamente con tu diagnóstico.

-Claro, hombre, tiene gracia, aprendes cosas, te divierte. No sé, lo que tiene que hacer un concurso. Espero que tenga mucha audiencia.

-Ya lo veremos. Telecinco corre el riesgo de fallar con este segundo intento de resucitar un espacio vintage. Porque te acordarás que ya lo hizo hace unos meses con El precio justo y terminó fracasando. Ya te dije entonces que el principal peligro de este tipo de rescates de programas antiguos es que se compara con el anterior. El original y la copia, ya sabes.

Desde hace años parece que los concursos sólo caben en Antena 3, que se ha especializado en ellos porque es una de sus apuestas como cadena. En cambio, en Mediaset prima otra cosa y quizás eso influya a los espectadores

-Otro problema que veo yo, querido, es que quizás el público de Telecinco a esas horas quiere otra cosa. La gente está acostumbrada a un resumen del reality de turno. De hecho, ya sabes que a mí me encantan. Y ahora, de pronto, hay un concurso que, como dices, al principio se emite a esa hora para enganchar y luego imagino que se enfrentará a Pasapalabra, justo antes del telediario.

-Ya sabes que desde hace años parece que los concursos sólo caben en Antena 3, que se ha especializado en ellos porque es una de sus apuestas como cadena. En cambio, en Mediaset prima otra cosa y quizás eso influya a los espectadores.

-No lo tengo muy claro. Porque si un producto es bueno, también puede triunfar en Telecinco, sea concurso o sea lo que sea.

-El tiempo lo dirá.

-Por hablar de todo un poco, ¿cómo es posible que se estrene un documental sobre Anabel Pantoja? ¿Qué tele se nos está quedando?

-De eso ya hablaremos otro día. Y muchas gracias, me has escrito media crítica.

-Gracias a ti. Buen finde.

-Adiós.