Mare of Easttown es la mejor serie de este 2021. Así de sencillo. No nos gustan por aquí los asertos tan categóricos, dichos como si poseyésemos una verdad absoluta -o sea, como si fuéramos un político-, pero en este caso la afirmación se antoja no sólo (sí, con tilde) justa, sino también necesaria. Porque esta ficción de HBO producida y protagonizada por Kate Winslet es magnífica tanto por la trama que cuenta como por el ambiente que describe.

Lo mejor de esta serie es que parece algo que no es. Easttown es una pequeña localidad de Pensilvania (Estados Unidos) donde la detective Mare Sheehan -interpretada por Winslet- tiene que investigar un asesinato y una desaparición, dos crímenes que a priori podrían estar relacionados. Hasta ahí, estamos ante un thriller más del montón que nos cuenta otra historia detectivesca que termina con sorpresa. Pero esta serie no es eso o, mejor dicho, no es sólo eso.

Porque Mare of Easttown, por cierto nominada en los Emmys como mejor miniserie, es un thriller pero también es un drama familiar que aborda problemas varios, entre ellos la salud mental, ahora tan en boga, y al mismo tiempo es el retrato perfecto de las relaciones propias de esos lugares pequeños donde todo el mundo se conoce.

Todos los personajes, situaciones y conflictos de esta obra están íntimamente conectados. Y casi todos esos vínculos son engañosos, complejos y cambiantes. El nexo que une el rompecabezas, diríase que el epicentro de varios terremotos, es Mare, madre, abuela, policía y vecina popular, que para resolver los casos tendrá que entremezclar también sus sentimientos con su trabajo.

El personaje interpretado por Winslet tiene la virtud de que es profundamente imperfecto. Se equivoca con su familia y también en sus investigaciones. Tiene que afrontar sus errores y también sus miedos más atroces, originados por un pasado que desequilibraría a cualquiera. Tiene que ponderar el deber como policía con la amistad y el amor de los suyos. Es un papel hecho a su medida y la verdad es que la actriz alcanza su techo con este trabajo. Inmejorable.

La serie es una de esas obras donde el contenido y el continente son interesantes por igual. Thriller y drama al mismo tiempo, como ya hemos dicho, en algunos momentos pesa más el primero y en otros cobra más relevancia el segundo, pero ambos no pierden interés en todo el relato. La forma en que se narra el ambiente del pueblo, deprimido y de tonos oscuros, importa casi tanto como el desenlace de una trama en la que sus hacedores demuestran que saben manejar los tiempos del suspense. El mejor ejemplo de esto último es el espléndido capítulo final, sin duda el mejor de los siete que componen la serie.

Esta obra que condensa varias historias en una sola nos habla de crímenes violentos, de familias rotas, de suicidios, de venganzas, de sociedades opresivas, de enfermedades mentales, de amistad, de mentiras, innumerables mentiras, y de redención. Y de todo ello nos habla con sencillez en la narración, sin alharacas en el montaje, con personajes sólidos. O sea, como una ficción para el recuerdo.

Volvemos al principio taxativo: es la mejor serie de este 2021. No verla es un delito. Ustedes verán qué hacen.