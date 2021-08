Saray Montoya, concursante de Supervivientes 2018, se encuentra en el hospital tras haber recibido varias puñaladas en la espalda. La también participante del programa de Cuatro, Los Gipsy Kings, de 40 años, ha denunciado lo ocurrido en redes sociales, donde ha narrado los acontecimientos.

Según la propia protagonista, han sido su suegro, su cuñado y dos hombres más los que la han atacado a ella y a su propia hija, Naiara. Ambas han recibido puñaladas en la espalda y se encuentran ahora mismo en el hospital, recuperándose de las graves heridas.

Una exconcursante de 'Supervivientes' y su hija, apuñaladas por cuatro hombres

Según el testimonio de la exconcursante de Supervivientes, los hombres irrumpieron en su casa por disputas familiares con la intención clara de matarlos.

"Todo ha sido por una pelea entre dos hermanos. Entre mi marido y su hermano. Entre ellos siempre ha habido mucha envidia. Yo no tengo nada, lo único que tengo es mi trabajo… Me ha dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza…", ha aseguradoen Instagram, tras añadir que "esto no se va a quedar así".

Tras decir públicamente los nombres de sus agresores, Saray ha recordado que se han saltado las "costumbres gitanas", ya que "entre nosotros los hombres no pegan a las mujeres, pero ellos sí lo han hecho".

Capturas del vídeo difundido por Saray

"Los gitanos no llamábamos a la Policía, ahora sí"

La participante de Supervivientes ha añadido después que tampoco es costumbre llamar a la Policía tras peleas como la relatada, pero que las cosas han cambiado mucho, tal y como ella misma ha experimentado en sus propias carnes.

"Antiguamente cuando pasaban estas cosas normalmente los gitanos no llamábamos a la Policía. Ahora, gracias a Dios, tenemos otra mentalidad y no queremos ruinas. Queremos que haya justicia. (...) Esto ha sido una tentativa de homicidio. A mi niña le han metido una puñalada en el pecho, directa al corazón. Lo que pasa que ella se ha quitado y le han dado una en la barriga", ha afirmado.

"Me han dado palos en la cabeza… Me han hecho no se qué craneal… No le conozco de nada, pero daremos con él. Ha sido un desacato", ha añadido, desolada.

"A mi madre le han cortado la cara y le han tenido que dar puntos también en el brazo. Grabo esto porque la Policía está por medio. Esto ha sido un homicidio. Están buscándolos. Ellos se han ido de sus casas y están en paradero desconocido, pero darán con ellos. Voy a llegar hasta el final. A mí no me importa que me maten, pero a mi hija, no", ha finalizado.

Saray en otro vídeo, relatando más tranquila lo sucedido.

Estaremos atentos a ver cómo avanzan las pesquisas policiales. Mucho ánimo a la familia.