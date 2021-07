Sonsoles Ónega, de 43 años, ha roto a llorar en directo en el programa 'Ya es mediodía' cuando estaba entrevistando a su padre, Fernando Ónega.

El veterano periodista presidió el funeral de Estado en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus que se celebró en el Patio de la Armería del Palacio Real y que contó con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia.

El acto también sirvió para hacer un homenaje a todas las personas y colectivos -como los sanitarios- que han luchado en primera línea contra la covid-19.

El padre de Sonsoles entró por videollamada en el programa que presenta Sonsoles para hablar del homenaje de Estado y dar algunos detalles de lo que allí se vivió. "Yo creo que lo que se ha intentado es demostrar que no nos olvidamos de lo que ha hecho el personal sanitario por este país. Faltaba un homenaje de estado porque perdió a mucha gente y muchísimos han sido contagiados por este maldito virus. Ha sido una forma de decirles 'gracias por estar ahí'.

Después se produjo el momento más emotivo. La presentadora le preguntó: "Le voy a tutear si le parece señor Ónega, para ti como periodista que imagen de este año y medio nunca olviadaras?".

Sonsoles Ónega no pudo contener las lágrimas, bajó la cabeza y rompió a llorar al emocionarse con las palabras de su padre recordando a su tío.

La presentadora fue incapaz de articular palabra y fue uno de sus compañeros el que tuvo que continuar con la entrevista. "Yo me he vuelto a emocionar muchísimo y me imagino ya a Sonsoles....", comenzó a decir tras ver a Sonsoles sin poder continuar con el programa.

"Fernando ha sido emocionante escucharte esta mañana, como tantas mañanas en la radio y bueno, lo acabas de decir... El acto de esta mañana creo que nos obligaría a hacer un recuerdo anual. Nos faltan en este país actos como estos. Esto ha sido una desgracia y lo hemos pasado todos muy mal, alguna gente como vosotros con alguien de la familia, pero nos faltan actos de este tipo en el que estemos todos juntos, recordemos todos juntos y marquemos proyectos para este país ahora mismo, superar la situación que ha provocado la pandemia".

A continuación le lanzaba esta pregunta a Fernando Ónega: "Viendo el acto esta mañana pensaba, ¿cómo es posible que no seamos capaces de estar de acuerdo en salir de esto y en recordar a todos los que se han ido?", añadió.

El periodista explicó: "Te digo una cosa muy amarga. Esta mañana y días anteriores, escuché testimonios que decían si no llevábamos ya demasiado homenajes. Yo me pregunto: '¿cómo podemos decir eso con la cantidad de víctimas que hubo, con la gente que se ha sacrificado, con lo que han trabajado?". Recordemos cuando estaban en los hospitales sin medios, sin protección ninguna y han caído muchos. Se han infectado muchísimos y entonces, todo lo que sea rendirles homenaje, me apunto a lo que tú dices de cada año e íntimamente cada día porque se lo merecen y que les reconozcan los derechos laborales que tienen, que hay muchísimos profesionales que no los tienen reconocidos lamentablemente".