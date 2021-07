Risto Mejide ha anunciado a través de sus redes sociales que tanto él, como su mujer Laura Escanes y Roma, la hija que tienen en común, han dado positivo en coronavirus, por lo que la la familia al completo tendrá que permanecer en casa al menos diez días.

Además, el publicista no podrá estar en plató presentando el programa 'Todo es mentira' al igual que Marta Flich que tiene que estar en cuarentena al ser contacto estrecho. En su lugar, Javier Ruiz es el que está como presentador.

El presentador, de 46 años, que ya estaba vacunado con las dos dosis, ha comunicado su positivo en covid-19 a través de su cuenta de Instagram y de Twitter. "Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también".

Risto Mejide, contagiado de covid tras estar vacunado Instagram

Risto se muestra optimista ante la situación: "Ahora sólo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo" y ha pedido a sus fans que sean cautos: "Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros".

Por último, el catalán ha animado a la gente a que se vacune y ha dado las gracias a la Sanidad y personal sanitario. "Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento los síntomas no son gran cosa, así que por favor vacunaos. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad pública y a nuestros sanitarios, que son -de largo- lo mejor que tenemos en este país. #YoMeVacuno".

Risto Mejide ya había recibido las dos dosis de la vacuna contra la covid Instagram

Laura Escanes cuenta cómo están ella, Risto Mejide y su hija tras dar positivo en coronavirus

La mujer de Risto, Laura Escanes, de 25 años, también se ha grabado un vídeo contando por qué llevaba desaparecida las últimas 48 horas, algo que no había pasado desapercibido para sus fans ya que además canceló de forma repentina un directo de Twitch en el que iba a participar Risto Mejide "por causas mayores".

Por ello ha decidido contarles a sus fans a través de su cuenta de Instagram que ha dado positivo en covid, al igual que Risto y su hija y ha explicado cómo se encuentran y qué síntomas tienen. "Ya me encuentro mejor, ya sabéis que ayer me tenían que poner la primera dosis de la vacuna, que tenía la la primera cita, pero lamentablemente no me pude vacunar porque he dado positivo en covid. Risto y Roma también están contagiados. Estamos todos bien dentro de lo que cabe no tenemos síntomas graves".

Risto Mejide, Laura Escanes y su hija Roma han dado positivo en coronavirus Instagram

Roma tiene bastante tos y yo empecé con dolor de cabeza, tos, fatiga muscular, a temblar muchísimo del frío.... Risto a penas ha tenido síntomas

La 'influencer' ha continuado explicando: "Tenemos tos, sobre todo Roma, que tiene bastante. Luego yo también empecé con dolor de cabeza, tos, como fatiga muscular, como que los músculos me pesaban mucho y una noche me puse a temblar muchísimo del frío, dormí con sudadera pero hoy ya nos hemos despertado bien. De hecho Risto a penas ha tenido síntomas".

Escanes ha hablado de cómo está su marido: "Parece que al tener la pauta completa de la vacuna, los síntomas son leves o inexistentes. Risto se encuentra bien y eso me tranquiliza. Ojalá todos estemos bien y no haya complicaciones ni empeore nuestra situación ni nada".

La 'influencer' ha señalado que están tranquilos porque sus contactos están avisados y "han dado negativo".

Para finalizar, ha acabado diciendo: "A pasarlo, no queda otra, paciencia y muchísimas gracias por los mensajes".

Javier Ruiz está sustituyendo a Risto Mejide

El periodista Javier Ruiz ha comenzado el programa de hoy diciendo: "Bienvenidos al programa que si les acaba de dejar a ustedes fuera de juego… Imagínense a mí".

Después ha explicado: "Tenemos a Risto contagiado por covid, a Marta en cuarentena… Y al primer becario que han cogido por el pasillo lo han sentado aquí", ha bromeado.