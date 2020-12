Sonsoles Ónega rehace su vida tras su divorcio con un sexy arquitecto

Sonsoles Ónega vuelve a estar enamorada. La presentadora de 'Ya es mediodía' ha sido pillada con un apuesto hombre por las calles de Madrid y entrando y saliendo de la casa de ella.

Esta es la primera relación que se le conoce a la periodista desde el verano del 2019, cuando se separó de su entonces marido y padre de sus hijos, Carlos Pardo. Una separación que no fue fácil: "He pasado mi tiempo de no me apetece, he tenido mi duelo de la separación, eso es una realidad. Pero bueno, que la vida nos sorprende…", comentaba, dejando caer que estaba preparada para el amor. Y ya le ha llegado.

Sonsoles Ónega rehace su vida con un arquitecto muy sexy

La presentadora vuelve a sonreír feliz al lado de César Vidal, un arquitecto gallego, como ella, al que conoce desde hace poco tiempo, pero con el que se encuentra realmente a gusto, detalla 'Diez Minutos'.

La revista adjunta fotos de ambos paseando por los alrededores de la casa de ella en Madrid y después compartiendo una romántica comida.

La pareja, que se conoció por unos amigos en común, también ha sido pillada paseando a los perros de ella, Taker y Denver.

Su separación del padre de sus hijos, Carlos Pardo

Sonsoles y Carlos se separaron en agosto de 2019 tras once años de matrimonio y dos hijos en común. Al parecer, la separación fue amistosa y de mutuo acuerdo y no hubo terceras personas de por medio.

Los gallegos se casaron en Santiago de Compostela en 2008. Al enlace acudieron los actuales reyes de España, Letizia y Felipe VI, quienes entonces eran Príncipes de Asturias. Las periodistas son grandes amigas desde que coincidieron trabajando en CNN, a finales del año 2000.

Ninguna de las amigas íntimas de la reina Letizia habla más de la cuenta. Las únicas palabras que ha dicho la presentadora acerca de la mujer del rey Felipe VI han sido positivas: "Creo que tenemos una grandísima mujer como reina y yo estoy muy orgullosa. (...) Todos son impecables y ejemplares".