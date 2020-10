Rosa Villacastín: "Miguel Bosé siempre ha ocultado su homosexualidad"

Rosa Villacastín es una de las periodistas más importantes de nuestro país. Ha tenido el honor de entrevistar a las celebridades más aclamadas de toda España y en sus años como trabajadorapolítica, ha estado mano a mano con Adolfo Suárez, Santiago Carrillo o Felipe González.

No es la primera vez que la abulense visita el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de la actualidad. En 2019, la periodista también acudió al programa de Jorge Javier Vázquez para criticar a María Teresa Campos: "Ha traspasado los límites de la televisión", reveló sobre la comunicadora.

Rosa Villacastín, muy crítica con 'la Pantoja'

La semana pasada Kiko Rivera acudió al programa de Mediaset para aclarar las supuestas infidelidades que ha cometido con su mujer, Irene Rosales. Además, el hijo de Isabel Pantoja confesó que no pasaba por su mejor momento y que sufría depresión, algo que la periodista cree que es mentira.

"No me creo nada de la historia de Pantoja y Kiko. Estarán tiesos", ha revelado la entrevistada. Además, ha pedido disculpas a Belén Esteban por una injusticia que cometió con ella hace 20 años. "De Belén me ha gustado siempre cómo ha protegido a su hija. Siempre se dijo que la traería cuando cumpliera 18 años y no lo ha hecho. Me porté muy mal con ella cuando todo el tema de Jesulín", ha explicado

La periodista ha revelado que nunca discute su caché cuando va a televisión y que ya no tiene edad para hacer ciertas cosas en el trabajo aunque le pagaran mucho dinero. "A veces hacéis el ridículo en 'Sálvame'. Yo eso no lo haría nunca", ha comentado a Lydia Lozano.

Pero no solo eso. Rosa se ha atrevido a hablar también sobre algunos artistas de nuestro país. Aunque ha dicho que tiene una magnífica relación con Miguel Bosé, no ha dudado en criticar la situación que pasa con su expareja y sus hijos. "Hay que pensar solo en esos niños, pero el problema siempre ha sido que Miguel Bosé siempre ha ocultado su homosexualidad y ha jugado a la ambigüedad", ha expresado.

Además, también ha querido dejar claro que el torero Enrique Ponceno está haciendo bien las cosas con Paloma Cuevas. "No es normal que se comporte así, se esté haciendo fotos continuamente y besando a Ana Soria", ha dicho.

Jorge Javier pide disculpas a Patiño

El pasado jueves, María Patiño se fue a casa muy enfadada conJorge Javier Vázquez porque él infravaloró su trabajo en 'Socialité'. Desde entonces, no se han visto ni han hablado. La presentadora reconoce que no lo ha pasado nada bien y que ha llegado a llorar por esta situación, algo que ha manifestado en su programa.

El presentador ha contado que se ha molestado por las palabras que su compañera ha dicho en su programa pero después ha reflexionado: "¿Tú te crees que te voy a ningunear después de tantos años de amistad? Las bromas se hacen para que la persona que la recibe se divierta y si no te gustan no me hace gracia. Si te he ofendido, no tengo más que disculparme, pero en ningún momento ha sido mi intención ningunearte ni burlarme de ti. Si te molestan estas bromas, no las voy a hacer más", ha dicho Jorge.