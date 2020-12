Paz Vega, que era Catrina, gana 'Mask Singer': "En casa he tenido un comportamiento extraño en el último mes"

Paz Vega, que era Catrina, se ha alzado como la ganadora de la primera edición de 'Mask Singer España'.

También se descubrieron por fin las otras tres identidades: Genoveva Casanova era Caniche, Toni Cantó era Camaleón y Jorge Lorenzo, Cuervo, como ya os habíamos adelantado en 'Vozpópuli' después de la metedura de pata que tuvo el programa con las fotos pista.

La actriz sevillana, de 44 años, ha sido la máscara que más ha logrado mantener el suspense hasta la final que se celebró ayer.

El momento en el que destapó su identidad fue uno de los momentos más emocionantes por la expectación que había por ver, o comprobar, su identidad y todo el buen concurso que ha hecho en todos los programas que ha participado.

Era uno de los nombres que sonaban con más fuerza en las redes sociales aunque había algunos usuarios que no perdían la fe en que fuera Salma Hayek tras la foto pista que dieron en la que se veía a una persona con la cara tapada por la máscara de Catrina, saludando a Hillary Clinton y esta actriz mexicana era la que más salía con ella.

Las fotos que hay de Salma Hayek con Hillary Clinton na que ver con esta foto del programa.🤷🏼#MaskSinger#masksinger7#quienescatrina#catrinaganadorapic.twitter.com/WEW6CmNeMH — judith ツ (@judyb_178) December 17, 2020

El momento en el que Catrina se quita la máscara

Así se quedaron los investigadores, el jurado formado por Malú, Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota, al descubrir que Paz Vega era Catrina ya que ninguno acertó con decir Paz Vega.

Javier Calvo eligió a Thalía, Javier Ambrossi a Shaila Dúrcal, Malú a Gloria Trevi y José Mota a Paulina Rubio.

Cuando tú venías, ella estaba llegando 🥳 ¡Paz Vega es la GANADORA de #MaskSingerFinal! 💀 ¿Habías descubierto que ella era CATRINA? https://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/oQxEwHK4kO — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

"¿Pero de dónde has sacado ese vozarrón?", le preguntó Arturo Valls en cuanto la actriz, que trabajó en al serie '7 vidas' junto a Toni Cantó, dejó que vieran su cara.

Paz explicó las pistas que había dado a lo largo de 'Mask Singer'. "El concierto de Prince fue en una noche de los Oscar, 'La La Land' es la historia de mi vida y el ídolo de mi infancia al que salvé fue Sylvester Stallone".

¿Sobreviviremos a este DUELO FINAL? No sabemos si superaremos esta gran actuación de Catrina con la canción de @gloriagaynor 👏👏 #MaskSingerFinalpic.twitter.com/09xjGTytgw — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

Paz Vega: "En casa he tenido un comportamiento un poco extraño durante este último mes"

Después habló de cómo había sido su experiencia en el programa: "Ha sido de las cosas más divertidas, emocionantes y raras que he hecho en mi vida".

También ha desvelado las mentiras que tenía que decirle a sus hijos y al resto para que no la pillaran. "En casa he tenido un comportamiento un poco extraño durante este último mes porque me encerraba en el baño y me ponía a cantar". Además ha explicado por qué decidió cambiar el acento.

¡La ganadora de #MaskSingerFinal nos cuenta sus impresiones! Paz Vega: "En mi caso, ni mis familiares sabían que estaba haciendo esto" 🙊 #MeMerezcoUnGalaxy Patrocinado por @SamsungEspanahttps://t.co/F4HScgkHImpic.twitter.com/rF4tilIYxL — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

😏 Catrina se atreve con un SENSUAL tema de @karolg para intentar llevarse la victoria 😋😋 #MaskSingerFinalhttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/rWhmyl6k5d — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 23, 2020

Genoveva era Caniche

Caniche, que era Genoveva Casanova, quedó en segundo lugar. Este era uno de los famosos más queridos y 'dulces'.

Con Caniche nos trasladamos a la HAVANA gracias a este hit de @Camila_Cabello 🌴😏 #MaskSingerFinalhttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/2oUeqcTOAV — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 23, 2020

Su identidad la llegaron a conocer muchos espectadores y usuarios con ayuda de Google y las redes sociales ya que con su foto pista no había lugar a dudas de que se trababa de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. Esta aparecía junto al actor Orlando Bloom y fue una imagen que tardaron poco en encontrar.

Cambio en la Catrina.Es posible que sea Salma Hayek#MaskSinger7pic.twitter.com/5GYPHKu2QP — Estaré ahí ✨ (@CaminarOT1) December 17, 2020

Genoveva supo desorientar muy bien a los investigadores. Javier Ambrossi llegó a decir que era una muy justa ganadora porque les había "vuelto locos".

¡Sorpresóóón! 🐩 Detrás de nuestro querido CANICHE se escondía un miembro de la ARISTOCRACIA 😲 ¡Es @GenovevaCasanov! #MaskSingerFinalhttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/VtGj0Cu9Zl — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

¡Nuestro Caniche nos cuenta cómo ha vivido su paso por #MaskSingerFinal! 🐩 @genovevacasanov nos confiesa que también jugó a investigar quiénes eran las otras máscaras desde dentro 🔍 #MeMerezcoUnGalaxy Patrocinado por @SamsungEspanahttps://t.co/9zjBJDWvmQpic.twitter.com/rPPiDLivqx — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 24, 2020

Jorge Lorenzo era Cuervo

Jorge Lorenzo ha sido el gran descubrimiento de este programa por su increíble voz. Además es capaz de imitar al cantante que interpreta, por lo que no sería de extrañar verle en otro formato de este tipo como 'Tu cara me suena'.

Su identidad era una de las que más sonaban con fuerza como posible famoso escondido tras la máscara de Cuervo.

🏍 ¡Es veloz como un rayo! ⚡️ Debajo de CUERVO se encontraba @Lorenzo99, 5 veces CAMPEÓN del MUNDO de MOTOCICLISMO! #MaskSingerFinalhttps://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/oLTmbpB71h — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 23, 2020

Además la foto pista en la que salía con Leo Messi también fue fácil de localizar y ver por Google y Twitter. Por ello, los espectadores decidieron que la primera máscara expulsada de la noche fuera bajo la que se encontraba oculto el campeón del mundo de Moto GP.

Los Javis fueron los únicos que lo adivinaron mientras que Malú apostó por Fonsi Nieto y José Mota por Carlos Sainz Junior.

Tras conocerse su identidad, Jorge Lorenzo ha expresado a través de las redes cómo se ha sentido tras participar en el programa: "Menuda experiencia cantar bajo la máscara del cuervo en @MaskSingerA3 ... Cara sonriente con boca abierta y sudor frío. Orgulloso de haber podido llegar hasta la final".

Toni Cantó era Camaleón

El actor y portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana era otra de las grandes apuestas de los telespectadores.

La foto pista en la que aparecía Camaleón junto a Chiquito de la Calzada también ayudó a desvelar su identidad antes de tiempo. Sin embargo, los investigadores no dieron una con él y sus piernas les tenían despistados.

Fue el segundo expulsado de la noche y se reencontró con su antigua compañera de la serie '7 vidas', Paz Vega, ganadora de 'Mask Singer'.

"Ha sido un placer participar en el programa. Muchas gracias a todo el equipo y también al público por los momentos que hemos pasado juntos", ha escrito en su Twitter.