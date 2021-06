Kiko Matamoros, de sus 64 años, se ha convertido en un adicto a la cirugía estética y no le tiene ningún miedo a entrar en quirófano, lo mismo que le ocurre a su exmujer Makoke y a su actual novia, Marta López Álamo, de 24 años.

El colaborador de 'Sálvame' está dispuestos a volver a pasar por 'chapa y pintura' para estar más sexy y atractivo para su novia, 40 años más joven que él, y consigo mismo.

El patriarca del clan Matamoros ha anunciado que ya tiene fecha para su próxima intervención, el martes 22 de junio. Este es el día que tiene una cita en su clínica de confianza por lo que no estará en el programa.

El deseo de Kiko es quitarse grasa y presumir de 'tableta' o 'six pack'. Para ello va a someterse a una marcación abdominal, una cirugía con la que va a definir la zona del abdomen, simulando los músculos.

El exmarido de Makoke explicó en 'Sálvame' que consistía en hacerle una liposucción para extraerle la grasa y "te ponen una especie tubos externos. Y te dan la forma de tu abdominal y que la piel quede pegada y puesta en su sitio".

Tras la operación, Matamoros ha adelantado que piensa mostrar el resultado públicamente. "Ya os enseñaré cuando me haga la marcación cómo ha quedado la historia".

Este retoque suele requerir de anestesia general, aunque también se puede optar por anestesia local en algunas circunstancias.

El antes y el después de Kiko Matamoros

Kiko Matamoros ya lleva gastado un dineral en operaciones de cirugía estética. No hay nada más que ver el antes y el después del colaborador. Ha sufrido una increíble transformación y su físico, sobre todo la cara, no tiene nada que ver con la que tenía hace años cuando trabajaba en 'Crónicas marcianas'.

"Yo lo que estoy viendo es la pasta que me he gastado. Me estoy poniendo malo y me va a subir la tensión otra vez", dijo en tono de broma. Sin embargo, lo volvería a hacer "Ha merecido la pena. Estoy contento de cómo estoy. Me machaco mucho en el gimnasio y cuido la alimentación, pero es una ayuda. Hay pocos de 64 años que puedan decir que están como yo", explicó.

En total, en retoques estéticos ya se ha hecho más de diez. Entre ellos: una rinoplastia con la que afinó y afiló la nariz, una otoplastia con la que mejoró sus orejas -se las pegó porque las tenía de soplillo y las recortó para disminuir su tamaño-, un lifting facial con el que mejoró y se quitó años, se ha hecho microblading para que sus cejas luzcan más pobladas.

También marcó más su mandíbula, se quitó las bolsas de los ojos, rellenando las fosas de ácido hialurónico, sustancia que también ha utilizado para disminuir arrugas y líneas de expresión alrededor de los ojos o en la frente, así como para aumentar sus labios o perfeccionar aún más su nariz.

De hecho, el que su hijo Diego Matamoros estuviera con Carla Barber, médico especializada en medicina estética y belleza, propició que también se hiciera más retoques aún asesorada por ella, como se puede ver en su Instagram.

Además se ha puesto carillas en los dientes para tener una dentadura impecable, entre otros retoques.

Otros famosos que se han marcado los abdominales

Otro colaborador de 'Sálvame' que se hizo esta operación de cirugía estética, la marcación abdominal, fue su compañero de plató, Miguel Frigenti, como él mismo contó: “Hago mucho deporte y esa capita de grasa no se iba ni con dieta ni sudando, me dieron la oportunidad y lo hice”.

El reportero de 'Sálvame', José Antonio León, se sometió a otro tipo de operación, a una abdominoplastia, una lipoescultura de alta definición.

Leticia Sabater y Pipi Estrada también se pusieron abdominales 'falsos'. Incluso también se rumoró que Javier Cárdenas también pudo conseguir la 'tabla de chocolate' gracias a la cirugía aunque él lo negó.

