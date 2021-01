Se filtra un vídeo sexual de Marina con Isaac en 'La isla de las tentaciones 3'

'La isla de las tentaciones 3' comenzó este jueves y aunque solo ha habido un capítulo del programa ya se han filtrado dos parejas que han sido infieles y ya hay una verdadera revolución montada en las redes sociales por los spoilers que están saliendo.

La primera infidelidad en filtrarse ha sido la de Manuel a su novia Lucía tras liarse con Fiama Rodríguez como se puede ver en las imágenes que os hemos enseñado en 'Vozpópuli'.

La segunda pareja que se verá salpicada por la traición y deslealtad por una de las partes es la formada por Marina García, de 21 años y Jesús Sánchez Seda, de 25, que llevaban cinco años de relación y eran la pareja más consolidada.

Isaac le hace sexo oral a Marina

Se ha filtrado en las redes un vídeo sexual en el que no hay dudas de quiénes son los que aparecen y lo que están haciendo porque está sin pixelar ni difuminar.

En las imágenes se ve como uno le hace sexo oral, un cunnilingus, a la chica que está totalmente desnuda y tumbada en la cama.

La joven ha sido identificada por los usuarios, se trata de Marina, y él, es Isaac Torres, conocido como 'Lobo'.

Desde el primer momento conectaron rápidamente y esto no le sentó nada bien a Jesús, que ya veía venir el peligro y se mostró molesto con tanta buena conexión y tan rápida: "En menos de 24 horas no es capaz de decirle que son solo amigos y ya está. Afinidad en 24 horas... no sé".

Pese a ello, Marina le tranquilizó diciendo que solo había habido buen feeling, nada más. Parece que según pasaron los días, conectaron mucho más y la atracción se disparó.

Marina: "Todo está en manos judiciales"

Marina se ha pronunciado al respecto a través de su cuenta de Instagram: "El delito es tanto de quién lo envía como de quién lo difunde. No deja de ser algo NATURAL que todos y todas practicamos. Estoy tranquila y feliz pese a quien le pese. ¡¡Queda Marina para rato!! Y sí, todo está en manos judiciales".

El vídeo se ha eliminado horas después

Tras el revuelo suscitado, el vídeo, que lo habían compartido usuarios desde varias cuentas, se ha acabado eliminando a las horas por incumplir la normativa de Twitter.

Aunque ya no hay rastro de él, sí lo hay de todos los comentarios que ha suscitado ver las imágenes.

Jesús quería recuperar la confianza en Marina

Además en otra de las imágenes del vídeo promocional en el que se ve a Manuel y a Fiama liarse, hay otra escena en la que se ve a un chico, identificado como Isaac por sus tatuajes, besándose con otra chica que está encima de él, mientras este le coge el trasero.

Marina y Jesús entraron al programa para recuperar la magia y la confianza que él perdió tras un desliz de ella cuando este la pilló un mensaje que no le gustó con otro chico. Este motivo les llevó a romper.

Después los celos de él provocaron una segunda ruptura y se volvieron a dar una tercera oportunidad. Ahora habrá que esperar a ver si tras ver a su novia teniendo sexo con Isaac es capaz de perdonarla o no.

Manuel es infiel a Lucía con Fiama

El primero ha sido el descubrimiento de la identidad a la que pertenecen los dos jóvenes que salen besándose en dos momentos del vídeo promocional. Se trata de Manuel González, novio de Lucía Sánchez, que sale besándose en la cama y en la piscina con Fiama Rodríguez.

Esta última aparecerá en los próximos capítulos como una soltera tentadora repescada ya que entró en la primera edición con su entonces novio Álex.

Esta infidelidad ha sido una gran sorpresa ya que Manu no paró de llorar en el primer capítulo sintiéndose culpable por haber fallado en una ocasión ya a Lucía. Esta le perdonó la infidelidad pero suponemos que tras unos segundos cuernos, la cosa cambiará.