Rocío Carrasco tachó de "sinvergüenza", "cómplice" de Antonio David Flores y "provocadora" a Olga Moreno en el último episodio del documental: 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', donde confesó que estuvo a punto de agredirla. Tras ello, las reacciones de la familia de la concursante de 'Supervivientes' no se han hecho esperar.

La hermana de Olga, Raquel Moreno ha estallado en las redes sociales y ha arremetido contra Carlota Corredera, que lleva defendiendo a capa y espada a la hija de Rocío Jurado frente a las críticas desde que comenzó la docuserie.

La cuñada de Antonio David ha estallado en las redes sociales compartiendo un mensaje contra la presentadora de televisión que ha acompañado de estas palabras: "¡Basta ya" Carlota Corredera!".

Después se ha dirigido a ella lanzándole una amenaza: "Esta señora solo tiene fijación hacia mi hermana y nuestra familia. Carlota, ¡voy a por ti también! Es vergonzoso que delante de millones de personas estés diciendo tantas barbaridades".

Luego ha seguido cargando duramente contra ella y ha anunciando demandas: "¿Dice qué es feminista? ¿De qué? Si no para de meterse con mi hermana y Rory (refiriéndose a Rocío Flores). ESTO ES UNA ADVERTENCIA. No hables de mi sobrina Lola que tiene 8 años y bastante daño les estáis haciendo. ¿Por qué no hablas de tu hija? ¿Por qué no hablas del cámara de tu marido?".

Raquel Moreno ha finalizado el mensaje a Carlota diciendo: "Menos mal que cada día hay más personas que te ven y quitan Telecinco. ¿Qué tipo de periodista/presentadora eres? INCREÍBLE".

BASTA YA !!!! CARLOTA CORREDERA pic.twitter.com/EdGV0cpddK — raquel moreno (@raquelm27928537) May 12, 2021

La hermana de Olga Moreno denuncia los insultos que está recibiendo la familia

En sus redes sociales, Raquel también ha compartido con sus seguidores varios mensajes que ha recibido a través de Instagram, de "los fanáticos de Carrasco" donde se insulta a Olga Moreno, Antonio David Flores y Rocío Flores y muestran su apoyo a Rocío; y ha anunciado que emprenderá acciones legales contra ellos.

Entre ellos están algunos como estos: “Ojala el padre impío pague el daño que le ha causado”, “Tu hermana tanto que dice querer a Rocío Flores lo único que hace es exponerla” o “Tu hermana una sin vergüenza en toda regla. España pide la expulsión directa de ella”.

Tras mostrar los mensajes que recibe ha anunciado que va a llevar a los tribunales lo que está pasando. "Buenos días. Gracias por tus palabras. Lo veré con los abogados. Estas cosas son las que necesito para denunciaros. Mil gracias".