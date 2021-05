En el capítulo 10 del documental: 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco se ha centrado en hablar de su hijo David Flores y de cómo su relación fue cambiando su comportamiento por influencia de su padre Antonio David Flores, según su versión.

En este episodio desvela una pregunta que nos hemos hecho muchos durante años: ¿Por qué Rocío Carrasco no tiene relación con su hijo David Flores? Una respuesta que tiene que ver, de nuevo, con la manipulación que ejerce el exguardia civil sobre sus hijos, según su relato.

La hija de Rocío Jurado comenzó diciendo: "Él tenía pasión con su madre, con su abuela, con Fidel... Tenía devoción con María Teresa y Terelu. Siempre ha sido muy cariñoso, familiar, muy gracioso, zalamero y bondadoso. En él sí conseguí instaurar ciertos valores y estoy muy orgullosa", haciendo referencia en que en su hija Rocío no lo consiguió.

"Me sentía amada por mi hijo. Mi pena es que lo han utilizado, pero yo sé que mi hijo es feliz. La ausencia da mucha pena, si a él lo hubiesen dejado, me hubiese llamado, me hubiera visitado... Yo creo que me echa de menos", confesó.

Rocío Carrasco: "Mi hijo quería dejar de estudiar porque Antonio David le dijo que no tenía que hacerlo. Que le iba a llevar a La Voz" #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/ilfsaetfnz — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 12, 2021

Rocío Carrasco explica que no se habla con David porque "su padre le hizo chantaje emocional"

Sin embargo, la relación se fue deteriorando. "Él empieza a cambiar cuando su hermana se va de la casa [se fue a Málaga con su padre a vivir]. Le hicieron chantaje emocional y eso, en un niño como David, es muy cruel", aludiendo a que es un niño más especial por la enfermedad que tiene que es que "no libera la hormona del crecimiento", según confesó,

David comenzó a negarse a estudiar por las cosas que su padre le estaba metiendo en la cabeza. "David empieza a tener cambios de actitud, más rebelde, reaccionario. Dejó de estudiar y decía que su padre le iba a llevar a 'La Voz' o que le iba a grabar un disco y que no tenía que estudiar. Él quería contarme lo que pasaba en casa de su padre y yo no le dejaba".

Rociito también contó cómo Antonio David empieza a poner a su hijo en su contra. "Su padre lo visitaba en el colegio, o bien entre clases o en el recreo, y le iba diciendo cosas. Le hizo un chantaje emocional: 'Te tienes que venir con nosotros porque tus hermanas te echan de menos'. Por otro lado, le decían que si su madre le castigaba se lo dijera y esas cosas".

Antonio David a su hijo: "Como vuelvas a defender o a hablar bien de tu madre te bajo del coche y te vas andando" #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/aDzY7byq0F — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 12, 2021

"Rocío me ha dicho que te diga que vas a llorar lágrimas de sangre y que no va a parar hasta que te meta en la cárcel"

Incluso un día, su hija Rocío Flores también acude con su padre al centro de estudios del joven y le hace llegar un mensaje desgarrador, una amenaza en toda regla. "Un día me dijo que fueron su padre y Ro al colegio, y me dijo: '¿Qué te crees que me ha dicho la niña?'. Me ha dicho que te diga que vas a llorar lágrimas de sangre y que no va a parar hasta que te meta en la cárcel".

"Casi me dice eso, casi me caigo a plomo", confesó Rocío Carrasco, abatida al recordarlo.

Si defiendes a tu madre te bajas del coche y te vas andando

"Esas dos frases, luego, las ha usado el padre para decir que he sido yo la que se las decía a ellos", ha explicado, rota de dolor, al recordar el famoso 'Sábado Deluxe' en el que Antonio David decía: "Yo nunca le he dicho a mis hijos 'voy a meter a tu madre en la cárcel o vais a llorar lágrimas de sangre', pero eso me lo han dicho mis hijos a mí".

Aunque ella siempre le dijo a su hijo que no le contara nada del "ser". Unos días después, David le relató otro capítulo: "Iban en coche y su padre y su hermana hablaban mal de mí. Él les dijo que delante de él no dijeran esas cosas y su padre paró el coche y le dijo: 'Si defiendes a tu madre te bajas del coche y te vas andando".

Rocío Carrasco: "Antes de que David se fuera para pasar el verano con el padre yo ya le había comprado su traje, su camisa, su corbata para la boda. El traje se quedó colgado en su habitación" #RocíoVerdad10 pic.twitter.com/mm8lPBcTqX — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 12, 2021

Rocío explica por qué sus hijos no estuvieron en la boda

Este miércoles, Rocío Carrasco también ha aclarado el motivo por el que sus hijos no estuvieron en su boda con Fidel Albiac que se celebró el 7 de septiembre de 2016 en una finca de Toledo.

Un día muy feliz para la pareja que contrajo matrimonio tras más de 16 años de relación pero que estuvo empañado por notadas ausencias como sus hijos y Rosa Benito. Rociito aclaró si les invitó o no al enlace. “A mi hijo no hacía falta invitarle, por que él era parte de esa boda. A mí hijo le hacía mucha ilusión mi boda, estaba como loco”, señaló acallando así los rumores que llevan sonando desde entonces.

El motivo por el que no invitó a su hija ni a sus hermanos

Después explicó que a su hija Rocío Flores no la invitó y el motivo fue la brutal paliza que se produjo en 2012, año que supuso el fin de la relación para madre e hija. “No la invité por lo que desgraciadamente ya se sabe”, indicó en la docuserie.

Respecto a Rosa Benito, aseguró que sí estaba invitada pero que su tía no apareció por este motivo: “Según me han contado, ella estaba saliendo de la peluquería peinada y todo para la boda, pero recibió una llamada y optó por declinar la invitación”.

Rocío explicó que Rosa era muy importante para ella pero no le dolió que no asistiera a la celebración ya que tenía "buena relación con ella".

A quien no invitó fue a Amador Mohedano, ni a sus hermanos, Gloria Camila José Fernando: “No tenía ningún tipo de relación con ellos”, desveló.

Sin embargo, sí asistieron su tío Antonio, que fue el padrino y Rosario Mohedano con sus hijos y su marido.