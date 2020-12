Polémica tras aparecer coches de lujo en un reportaje de TVE sobre la pobreza de la Cañada Real

La Cañada Real (Madrid) se ha convertido en protagonista de las redes sociales a raíz de un reportaje de TVE que trataba de plasmar el drama social, la pobreza extrema y condiciones insalubres que se viven en el poblado, sumado al frío que pasan sus habitantes por los repetidos cortes de luz que están sufriendo desde el pasado mes de octubre debido al incremento de plantaciones de marihuana ilegales que hay en la zona.

Una reportera entró en una de las chabolas y entrevistó a una mujer que relataba la situación trágica que vive con su familia.

Esta denuncia que "las cosas se conservan sin nevera del frío que hace" y muestra que lo que tienen para calentarse diciendo que es peligroso porque "pasa cualquier cosa y salimos volando todos". Después la mujer se dirige a un coche en el que están sus dos hijos y dice que uno está "enfermo del frío que hace".

Sin embargo, lo que ha terminado llamando más la atención a los usuarios de las redes sociales son los cochazos que aparecen aparcados a ambos lados de la casa cuando la mujer abre la puerta.

Tremenda denuncia social de @rtve sobre la dramática situación en la que viven los vecinos de la Cañada Real que tienen un Porsche 911 en el patio. https://t.co/bpwgWktcCy — Carmelo Jordá (@carmelojorda) November 30, 2020

Un Porsche, un BMW y otro coche más en una casa

La mujer tiene dos dos coches de lujo aparcados en su casa: un Porsche Boxster descapotable y un BMW serie 3. Además hay que sumarle el tercero en el que tiene sentados a sus dos hijos.

En el vídeo se ve luego a otra familia que comenta que su hijo no va al colegio porque "no se ducha y no puede ir sin ducharse ni lavarse la ropa. Otro habitante de la Cañada Real señala que "la nevera está vacía completamente".

La reportera finaliza el reportaje denunciando que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad siguen impasibles ante el drama social que viven los habitantes del poblado. "Niños, ancianos, enfermos, personas vulnerables nos dicen que aquí la situación ya ha llegado al límite, pasan mucho frio y necesitan una solución urgente. El Ayuntamiento y el Gobierno regional dicen que están estudiando soluciones mientras más de 2.000 menores y ancianos viven sin luz ni calefacción a tan solo 10 kilómetros de Madrid". Una situación que choca tras ver estos coches de lujo.

Fatema vecina de la Cañada Real, indignadísima con Ayuso por la luz y el gas, entre el parque movil de su habibi podéis ver a la izquierda un BMW E92, (la Serie 3 Coupé), y a la derecha un Porsche 986 Boxster. pic.twitter.com/HZvqoxljUh — Alejandro (@helicotter) November 30, 2020

Críticas a TVE por "manipular"

La existencia de estos coches han causado una gran polémica en las redes sociales ya que la pobreza extrema que asegura la mujer que sufre no se corresponde con el dinero que se necesita para comprar esos modelos de automóvil. Incluso muchos usuarios señalan que podría venderlos para tener dinero.

También le están cayendo muchas críticas a TVE, a la que algunos usuarios tachan de "manipular" ya que la cadena pública asegura en el reportaje que este poblado es "uno de los asentamientos más humildes de Europa" y que sus habitantes son "personas vulnerables" que no tienen medios ni para calentarse.

Epicentro de venta de droga

Otro de los aspectos que están siendo muy comentados es que la periodista no preguntara en ningún momento en qué trabaja la mujer.

Muchos usuarios recuerdan que la Cañada Real es uno de los epicentros de venta de droga más grandes de Europa. Incluso los cortes de luz que se están produciendo en la zona se debe a las grandes plantaciones de marihuana que hay en la zona que estarían colapsando el suministro eléctrico, que se hace con enganches ilegales a la red.

