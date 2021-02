Ana Rosa Quintana carga contra Pedro Sánchez tras sufrir una gran pérdida por el coronavirus

Ana Rosa Quintana ha sufrido una gran pérdida a causa de la pandemia del coronavirus: la de una amiga a la que consideraba como "una hermana mayor".

Se trata de Chelo Palacios, copropietaria de la bodega familiar Palacios Remondo y del hotel Palacios, falleció este domingo a los 69 años en Pamplona como consecuencia de una larga enfermedad que se vio agravada por un positivo en covid-19.

La presentadora de televisión contaba que debido a la situación crítica en la que nos encontramos y las restricciones de movilidad no había podido asistir a su funeral. "No he podido ir a verla ni abrazar a su familia".

La periodista le ha dedicado un emotivo mensaje a su amiga. "Yo he perdido una amiga, un faro de inspiración, una empresaria, madre, pilar de familia, luchadora, infatigable, de estas mujeres que dices: 'Yo quiero ser como ella'. Valiente, siempre con una sonrisa con una palabra de optimismo en cualquier circunstancia".

Llevamos un año con el virus y 83.000 familias han perdido a un ser querido: "Sigue habiendo gente que aún no se ha enterado de que todos podemos estar en peligro, que esta pandemia no respeta a nadie". Comienza #AR1F con @anarosaq en @telecincoes > https://t.co/SLXWZr9ZfUpic.twitter.com/Z5qXZVEIOp — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 1, 2021

"Era mucho más que una amiga"

Quintana se ha emocionado hablando de Charo ya que "era mucho más que una amiga".

Ana Rosa ha señalado que en en este fin de semana, ha recibido "más de cuatro noticias terribles" y lo más triste es que no ha podido acompañar a sus familias en un momento tan necesario como ese.

La presentadora ha lamentado que en esta misma situación -de no poder despedirse- es en la que han estado ya "83.000 españoles", que han perdido a un familiar por el coronavirus.

"Veo que sigue habiendo fiestas clandestinas. Todos estamos en peligro, esta pandemia no respeta a nadie"

Después ha dado un toque de atención a los irresponsables que se saltan las medidas sanitarias poniendo en peligro sus vidas y las de sus familiares y amigos.

"Veo que sigue habiendo fiestas clandestinas, gente que aún no se ha enterado que todos estamos en peligro, que esta pandemia no respeta a nadie, que está acabando con generaciones enteras que con su esfuerzo y sacrificio nos han llevado a una vida de progreso y bienestar que nunca antes habíamos vivido", ha lamentado.

Ana Rosa carga contra Sánchez: "Si a este Gobierno le queda algo de conciencia, que tome el control del país"

La presentadora cargó después contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le envió este mensaje: "Aunque ya es tarde, si a este Gobierno le queda algo de conciencia, además de pensar en su interés electoral, aunque ya es tarde, es ya la hora de tomar el control del país, obligar a PCR a todo el mundo y hacer cuarentena. Cerrar las fronteras como han hecho Portugal, Francia y Alemania".

Ana Rosa Quintana continuó diciendo: "Estamos en un momento crítico. Ya sé que están en campaña electoral, pero las vidas son lo primero", ha señalado refiriéndose a las elecciones catalanas que se celebrarán el 14 de febrero.