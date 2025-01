Detenido un matrimonio que viajaba con sus cuatro hijos menores en un coche con 220 kilos de hachís

La Policía Nacional de Ceuta ha detenido este domingo a un matrimonio cuando se disponía a viajar hasta Algeciras (Cádiz) con sus cuatro hijos menores de edad y ocultaban cerca de 220 kilos de hachís en un vehículo especialmente preparado para pasar la droga.



Según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado recogido por EFE, la intervención se produjo cuando los agentes destinados en la estación marítima inspeccionaron un vehículo antes de embarcar en uno de los buques de la naviera Armas Trasmediterránea. En el control de documentación, los agentes observaron tras una ranura debajo de las alfombrillas de los asientos traseros unos envoltorios de plástico que nada tenían que ver con el interior del habitáculo del coche. Los agentes solicitaron la presencia de los perros antinarcóticos, que inmediatamente localizaron el hachís. La droga, distribuida en once sacos, se encontraba oculta en la zona interior intermedia y en la zona interior trasera, alcanzando un peso total de 219,80 kilogramos.



Los agentes procedieron a la detención del matrimonio formado por F. J. M. C y C. M. C. R., ambos naturales de Ceuta, que viajaban con sus cuatro hijos menores de edad. Los dos están acusados de un delito contra la salud pública pero mientras el varón se encuentra detenido en las dependencias de Policía Nacional, la mujer ha sido puesta en libertad por razones humanitarias ya que se ha hecho cargo de sus cuatro hijos menores, quedando citada para ser escuchada en declaración.