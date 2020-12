Guía para la vacunación de covid: cómo te avisan y qué pasa si la rechazas

La campaña de vacunación del coronavirus echa a andar estos días en España. En esta primera fase los grupos poblacionales a vacunar son personas mayores y trabajadoressociosanitarios de las residencias, profesionales sanitarios en primera línea contra el coronavirus y personas dependientes que necesitan un responsable legal para decidir sobre la vacunación. Sin embargo, conviene aclarar algunas dudas de cómo se va a proceder con la vacunación y qué ocurre si se rechaza.

¿Cómo me avisan de que van a vacunar?

Las personas mayores en residencias están siendo avisadas por el personal de Enfermería. También se avisa por teléfono a los familiares. Los residentes deben firmar el consentimiento informado para poder recibir la vacuna. Del mismo modo, los familiares que tienen a su cargo a personas con dependencia deben acudir al centro para entregar el consentimiento informado firmado.

A los trabajadores de residencias públicas les avisa el propio centro, habitualmente a través del supervisor de área. Estos deben trasladar su interés en apuntarse para ser vacunado. La vacunación corresponderá, a poder ser, con un día libre del trabajador, por los posibles efectos adversos.

Los sanitarios y trabajadores de residencias privadas son avisados por la dirección. La administración de cada centro comunica a la Gerencia de Atención Primaria de la comunidad autónoma correspondiente el listado de personas a vacunar.

Respecto a los hospitales, es el propio centro el que decide a quién se va a vacunar. Los servicios de Riesgos Laborales o Medicina Preventiva mandan una carta a cada sanitario citándole un día y una hora.

¿Qué pasa si no me llaman y estoy en el grupo de preferencia?

Si han tratado de ponerse en contacto con el familiar o con la persona a vacunar y no ha sido posible, los servicios de vacunación insistirán en ello. No obstante, siempre es posible ponerse en contacto con la residencia o el hospital para preguntar por este asunto.

¿Qué pasa si no me quiero vacunar?

Si te llaman para vacunarte y lo rechazas no tendrás ningún problema. La vacunación es voluntaria. Es más, puedes aceptar la vacunación, firmar el consentimiento informado y rechazar vacunarte en el mismo momento de la vacunación.

¿Puedo vacunarme si ya he dicho que no?

Si rechazas vacunarte podrás hacerlo cuando lo solicites. Rechazar la vacuna no elimina tu derecho a vacunarte. Siempre puedes dar marcha atrás y hacerlo incluso aunque pasen semanas.

¿Qué pasa si el día que me dan para vacunarme no estoy?

Deberás comunicarlo. Si no te es posible por cualquier percance y el día que te toque vacunarte no vas, no ocurrirá nada. Tendrás que comunicarlo para que se te vacune otro día.

¿Qué ocurre si sufro un efecto secundario?

En caso de no encontrarte bien, después de recibir la vacuna, deberás ponerte en contacto con el equipo que te la ha puesto. En el momento de la vacunación te facilitarán un contacto para poder hacer el seguimiento farmacológico. Llama ahí si te encuentras mal.

¿Después de vacunarme me puedo ir a casa?

No inmediatamente. Deberás esperar alrededor de una hora en el propio centro para vigilar posibles reacciones alérgicas.