Las farmacias están sin vacunas para la gripe por las compras masivas de Sanidad y las comunidades

La segunda oleada del coronavirus ha obligado a adelantar la campaña de vacunación de la gripe a la primera quincena de octubre (en 2019 comenzó en la tercera semana). El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han realizado una compra centralizada en la que no entran las farmacias, que, a diferencia de países como Reino Unido o Portugal, donde ya se está haciendo, no pueden vacunar a los pacientes. Algunas comunidades ya han arrancado con una campaña que este año se presenta fundamental: la epidemia coincidirá con la covid-19 y se quiere evitar la sobrecarga del sistema asistencial.

El Ministerio de Sanidad lanzaba hace un par de semanas la campaña institucional "Yome vacuno. Este año marco la diferencia" con el objetivo de conseguir mayores coberturas de vacunación en un otoño donde la gripe estacional convivirá con el coronavirus. El departamento que dirige Salvador Illa pretende que esa vacunación alcance al 75% de personas mayores de 65 años (frente al 53,5% de 2019) y profesionales de centros sanitarios (40,5% el año pasado) y sociosanitarios y al 60% en embarazadas (48,5% un año antes) y personas con patología crónica.

La vacunación de la gripe comenzará con los mayores de las residencias, el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios y seguirá con el resto de grupos más vulnerables. Son ya ocho las comunidades autónomas que, esta misma semana, han iniciado sus propias campañas. Para reforzar esas vacunaciones autonómicas, el Ministerio ha realizado este año una compra extraordinaria de cinco millones de dosis de vacunas.

Manifiesto de los farmacéuticos

También el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) en colaboración con Sanofi ha puesto en marcha su propia campaña sanitaria. El objetivo, que las más de 22.000 farmacias y 54.000 farmacéuticos españoles participen de forma activa para "incrementar exponencialmente" la cobertura de la población de riesgo. "Al final van a coexistir los dos virus y la mayor protección de los ciudadanos es esa vacunación", señala a VozpópuliRaquel Martínez, secretaria general de la corporación.

Los farmacéuticos no quieren ser meros espectadores. Van más allá. Aportan sus propias ideas: por ejemplo que esa vacunación se extienda a los servicios públicos esenciales o "y, quizás esto llama más la atención, a personas que estén en exposición directa con aves y cerdos porque, al final, son estas personas las que pueden transmitir la enfermedad", indica Martínez.

El papel de las farmacias, señala la secretaria general del CGCOF, es "educar y formar", pero también consideran imprescindible "colaborar con las autoridades sanitarias para aumentar esas tasas de vacunación en la gripe en momentos tan complicados". Este año, a pie de farmacia, asegura que existe "mayor sensibilidad y preocupación" por ponerse esa vacuna para prevenir una infección respiratoria aguda que cada años afecta a entre un 5% y un 15% de la población y puede llegar a superar el 50% en grupos cerrados, como internados escolares o residencias de ancianos.

Dispensar vacunas en las farmacias

"Lo que queremos es intentar ver realmente si las personas que son de riesgo acceden a esa vacuna. En el caso de que no se hayan vacunado recoger el porqué de ese no. Eso es importante y sobre todo, trasladar la importancia de que se protejan a sí mismos, pero también a los demás para no sobrecargar el sistema sanitario en momentos tan complicados" afirma Martínez sobre la implicación del colectivo en la nueva campaña de vacunación.

"Ahora, según la normativa, nuestro papel es informar y formar, pero queremos que, si un ciudadano no puede acudir a un centro de salud, por ejemplo si está en una zona rural, las farmacias, siempre con receta médica, puedan dispensar la vacuna de la gripe", reclama la representante del CGCOF.

Portugal, Reino Unido o Francia ya vacunan en las farmacias

Según un trabajo promovido por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), en el que han participado 138 farmacias de 37 provincias, el 47 % de la población se vacunaría de la gripe en las farmacias comunitarias si esta opción fuera posible. De hecho, apuntan, en España, en concreto en Girona, se realizó un estudio piloto en la campaña 2019/2020 en esa dirección y en colaboración con enfermería.

En Francia, vacunan el 80% de los farmacéuticos, y tras las dos últimas campañas, consiguieron incrementar un 8,1 % el número de pacientes vacunados, según SEFAC

Una opción que ya contemplan otros países, como Reino Unido y Portugal. Según explican desde SEFAC, los resultados son muy positivos. En la misma línea, añaden, Alemania también comenzará a hacerlo este año y, en Francia, vacunan el 80% de los farmacéuticos, y tras las dos últimas campañas, consiguieron incrementar un 8,1 % el número de pacientes vacunados.

Desabastecimiento de dosis

Sin embargo, en pleno otoño, el CGCOF muestra su preocupación por una situación inédita y que ha llegado de la mano de la segunda ola de la pandemia: el desabastecimiento de la vacuna de la gripe en las boticas. "Somos conscientes de que el Ministerio y las comunidades autónomas han hecho un mayor acopio de de dosis para alcanzar esas tasas de vacunación que se están poniendo como meta. Unas dosis que tienen que suministrar los laboratorios", puntualiza Martínez.

Ante la escasez de vacunas en las farmacias, el Consejo se ha puesto en contacto con los laboratorios y los canales de distribución. "Nos han avisado avisado de que el volumen de dosis que iban a suministrar al Ministerio y a las comunidades iba a ser muy elevado y que podría ser que tuviéramos cierta escasez en farmacia. Nos dicen que el sobreesfuerzo de producción es inmenso y harán todo lo posible para que la vacuna llegue", explica la secretaria general del CGCOF.

Al CGCOF le inquieta la accesibilidad de quien necesite una vacuna y quiera comprarla en una farmacia "bien porque no quiera desplazarse a un centro de salud o porque viva en el medio rural"

Ante el temor al desabastecimiento, el propio Consejo ha advertido tanto al Ministerio, como a al Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y a las mutualidades "de una situación que nos preocupa". El número de dosis que debería llegar a las farmacias, especifica Martínez, estaría en torno a las 200.000 unidades. "Muy inferior al de las comunidades autónomas", remarca.

Pero, continúa, la "máxima obsesión del Consejo" es la accesibilidad por parte de quien necesite esa vacuna y decida adquirirla a través de una oficina de farmacia "bien porque no quiera desplazarse a un centro de salud o porque viva en un medio rural y sea el único establecimiento sanitario cercano sea medio rural y no puedan adquirir la vacuna. No tendría sentido. Esperamos que no suceda, pero no está claro", apunta.

Las comunidades que se adelantan

Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja, Euskadi, la Comunidad Valenciana o Galicia, entre otras regiones, ya han comenzado esta semana con la campaña de vacunación de la gripe estacional. Otras comunidades, esperarán unos días más., La idea es que, hacia mediados de octubre, la vacunación ya sea generalizada en toda España.

Galicia, según informa la Consellería de Sanidade, tiene este año un total de 865.830 dosis disponibles, 200.830 dosis más que en la campaña de 2019. Han comenzado por vacunar a los sanitarios. Aragón ha adquirido un total de 300.000 dosis, 30.000 más que en la temporada anterior, con la posibilidad de ampliación en 138.411 más; Castilla-La Mancha ha comprado 420.000 dosis y Castilla y León tiene casi un millón de vacunas que ha empezado a administrar en residencias. En Navarra, el Departamento de Salud dispone de 270.000 dosis.

En Valencia, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública tiene previsto distribuir un total de 1.256.100 dosis a los grupos de riesgo. La campaña finalizará el 31 de enero de 2021. Este mismo martes, el departamento que dirige Ana Barceló informaba que, en el primer día de campaña los centros han administrado un total de 33.110 dosis. Por provincias, en Castellón se han administrado se han administrado 4.169 dosis, en Alicante 10.901 dosis y en Valencia, 18.040 dosis.

Una campaña sin refuerzos

La Comunidad Valenciana es una de las regiones donde, según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha comenzado esa campaña de vacunación, como en Castilla-León, "sin refuerzos" en una Atención Primaria ya de por sí "sobrecargada".

En Castilla La Mancha, según CSIF, todavía se está a la espera de que las autoridades indiquen cuándo se comenzará a vacunar. En Madrid -donde se dispondrá de 1.350.000 de dosis- muchos centros "no han recibido vacunas todavía pese a que está previsto el inicio el día 14, llevando al límite el inicio de la campaña, que tendrá la dificultad añadida de que habrá hasta 4 tipos diferentes de vacunas", concluye el sindicato.