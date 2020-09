Los expertos concluyen que el virus muta menos que la gripe, lo que arroja "esperanza" frente a la vacuna

Muñoz aportó datos sobre la evolución de la temporada de gripe en el Hemisferio Sur, en zonas en las que ya han podido ver su incidencia y convivencia con el coronavirus. "Estoy esperanzada porque en Australia, Sudáfrica o América del Sur se han registrado muy pocos casos de coinfección de covid-19 con el virus de la gripe. Esto no significa que no haya que vacunarse de la gripe ni mucho menos, que habrá que hacerlo, pero es cierto que se han detectado menos del 5% de casos en convivencia con otros virus y, en el caso de la gripe, hay que hablar de poquísimos casos".

Asimismo, esta especialista en enfermedades infecciosas reclamó mayor precaución en la administración de determinados fármacos, como los antibióticos o los esteroides. "Por el uso tan extendido de esteroides, estamos viendo ahora infecciones gravísimas con pacientes inmunodeprimidos, por algunas tuberculosis, o con aspergilosis asociadas a pacientes que han permanecido mucho tiempo entubados…". "También hay que hacer una llamada al buen uso de antibióticos, que se ha comprobado que son mucho menos necesarios de lo que pensábamos al principio, que administrábamos dos antibióticos al paciente nada más entrar en el hospital”.

"Estamos en la segunda ola"

Enrique Navas, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, destacó en relación con la segunda ola de la pandemia que "los datos de transmisión comunitaria e incidencia registrados desde el mes de agosto no dejan ya lugar a la duda y estamos en la segunda ola, aunque no exista una definición epidemiológica como tal de este término". "La eclosión de casos quizá ahora es mayor por diagnosticarse mejor", reconoció.

Sobre la efectividad o no de utilizar a rastreadores en la actual fase de expansión de la enfermedad, Carlos Barros, del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), dijo que "el rastreo, si no se acompaña de una obligatoriedad de realizar el confinamiento domiciliario a la persona que da positivo y a sus contactos, que en España es obvio que no se está llevando a cabo, no sirve para nada. Contratar ahora a miles de rastreadores no serviría para nada si luego tiene que ir la policía a confirmar que ese individuo está en su domicilio".

Sobre los efectos colaterales del coronavirus el doctor Barros denunció que "los pacientes no Covid están sufriendo muchísimo con esta pandemia". Y citó como ejemplo que los hematólogos están volviendo a ver mielomas en situaciones gravísimas que hacía mucho tiempo que no veían. "Ahora en los hospitales todo es Covid hasta que no se demuestre lo contrario. Y hay que rescatar a los pacientes de las zonas covid y hacerles el diagnóstico de su enfermedad al margen del área de enfermedades infecciosas y que puedan seguir su evolución. El diagnóstico precoz del que tanto hablábamos para detectar el cáncer de mama o el de cervix o colon lo estamos perdiendo", lamentó.