Caos con la vacuna de la gripe: la demanda masiva deja a varias comunidades sin dosis

Jesús Aguirre, comparecía en el Parlamento para informar sobre las medidas adoptadas ante la evolución de la pandemia. El consejero destacaba "el esfuerzo" dedicado este año a la vacunación de grupos de riesgo de la gripe al ser coincidente con el coronavirus. En Andalucía , este miércoles, el consejero de Salud y Familias,, comparecía en elpara informar sobre las medidas adoptadas ante la evolución de la pandemia. El consejero destacabadedicado este año a la vacunación de grupos de riesgo de la gripe al ser coincidente

Aguirre detallaba que ya se han vacunado un total de 927.398 personas en toda Andalucía desde que arrancase la campaña a comienzos de octubre, lo que supone un 35% más de dosis con respecto al mismo periodo del año anterior. Destacaba que las personas mayores de 65 años suponen el 45,6% del total de vacunados hasta la fecha y, en el caso de los sanitarios, se han vacunado 49.547, un 39,5% del total. En las detallaba que ya se han vacunadoen toda Andalucía desde que arrancase la campaña a comienzos de octubre, lo que supone un 35% más de dosis con respecto al mismo periodo del año anterior. Destacaba que lassuponen el 45,6% del total de vacunados hasta la fecha y, en el caso de los sanitarios, se han vacunado. En las residencias , se han administrado casi 25.000 vacunas.

"Las vacunas se han puesto a los primeros que han llegado y no son los que más las necesitan", señala desde Sevilla el doctor Rafa Gómez

Sin embargo, la impresión a pie de consulta, es que faltan dosis. Así lo expone a Vozpópuli, Rafa Gómez, delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla. Gómez asegura que sí hay desabastecimiento. "En pleno mes de noviembre no se pueden poner a ancianos o a personas con patologías de base, porque no hay", señala. Y ofrece una explicación: las vacunas se han puesto "a los primeros que han llegado y no son los que más las necesitan".

hermandades sevillanas, se ofrecieron a ceder sus instalaciones para administrar esa vacuna, para descongestionar a los Sin criterio, lo que a la larga ha supuesto un desabastecimiento porque se llenó de gente. Iba el abuelo y se le ponía también al nieto. Sin que fueran grupos de riesgo. Por eso nos están llegando las vacunas con cuentagotas", insiste. En esto, Rafa Gómez apunta a falta de organización y explica los motivos. Cuando comenzó la campaña de la gripe, varias organizaciones colegiales, incluso, se ofrecieron a ceder sus instalaciones para administrar esa vacuna, para descongestionar a los centros de salud y se han puesto a vacunar sin cita previa y sin priorizar a los pacientes . ", lo que a la larga ha supuesto un desabastecimiento porque se llenó de gente. Iba el abuelo y se le ponía también al nieto.Por eso nos están llegando las vacunas con cuentagotas", insiste.

Andalucía o Euskadi niegan desabastecimiento

No tenemos problema de desabastecimiento en Andalucía. Sí ha habido algún caso puntual donde el reparto ha tenido un leve retraso que se está solucionando desde hoy mismo", señalan a Vozpópuli desde la en Andalucía. Sí ha habido algún caso puntual donde el reparto ha tenido un leve retraso que se está solucionando desde hoy mismo", señalan a Vozpópuli desde la Consejería de Salud cuando se les pregunta por esta cuestión.

Gasteiz Hoy, actualmente para atender toda la demanda. Desde Osakidetza aseguran a este digital que no faltan vacunas. "En algunos centros concretos, ha habido retrasos puntuales por parte de la empresa que suministra las dosis" y por ello se ha suplido ese déficit con intercambios entre organizaciones, aclaran. En la misma línea se pronuncian desde Euskadi, donde según recoge el diario, actualmente no haystock suficiente de vacunas para atender toda la demanda. Desde Osakidetza aseguran a este digital que no faltan vacunas. "En algunos centros concretos, hapor parte de la empresa que suministra las dosis" y por ello se ha suplido ese déficit con intercambios entre organizaciones, aclaran.

Las farmacias se quedaron sin vacunas