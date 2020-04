Última hora del coronavirus, en directo: cifra de muertos y de contagiados en España y el mundo

14.32 "Todas las tareas laborales deben adaptarse para que los trabajadores mantengan la distancia interpersonal de, como mínimo, un metro", asegura Illa.

14.25 Salvador Illa, ministro de Sanidad: "Con los datos de hoy, estamos en la senda de cumplir el objetivo fijado para esta semana".

14.18 El Gobierno convocará la semana que viene a todos los partidos a una reunión inicial para un "gran pacto nacional" contra el coronavirus.

14.12 El ministro de Cultura ha convocado una reunión con el conjunto del sector tras las quejas después de que el Uribes asegurase que no iba a establecer medidas en este ámbito.

14.10 "Hemos aprobado el real decreto que prolonga el estado de alarma hasta el día 26 de abril", confirma Montero.

14.06 La ministra portavoz asegura que "han cambiado las prioridades", pero que "algunos siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro".

14.05 Montero: "Hemos tenido que tomar una decisión sin precedentes porque la crisis sanitaria estaba tensionando el sistema de salud".

14.03 Comparecen la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa.

14.02 Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

13.58 Madrid ordena a Cabify frenar su servicio de paquetería por no tener el permiso.

13.50 Renault estudia pedir hasta 5.000 millones euros en créditos por el Covid-19.

13.42 El Gobierno vacía todos los CIE a falta de cuatro personas en el de Algeciras (Cádiz).

13.36 El Gobierno plantea elevar a hasta 950 euros el ingreso mínimo vital para familias con dos adultos y dos menores.

13.28 Berlín planea rescatar a Lufthansa por la crisis del Covid-19, según 'Der Spiegel'.

13.20 Italia prolongará el confinamiento hasta el 3 de mayo con excepciones.

13.10 El desplome de ventas por el coronavirus cuesta 4.500 millones a la distribución del automóvil.

12.59 WhatsApp cede a las presiones del Gobierno y limita el reenvío de mensajes durante la cuarentena. La empresa de mensajería instantánea ha censurado el reenvío masivo de mensajes en su app. Una decisión que llega tras las quejas del Ejecutivo por la difusión de "bulos" y la existencia de 'bots'.

12.46 Calviño celebra el "buen acuerdo" del Eurogrupo pero dice que España seguirá trabajando por los 'coronabonos'.

12.37 Asimismo, aunque "hay que minimizar al máximo los viajes", Transportes afirma que se restrablecerán los horarios del transporte público y dejarán de ser, como hasta ahora, los mismos que en fin de semana.

12.35 María José Sierra asegura que el próximo lunes "se vuelve a la situación de hace dos semanas". "Habrá muchas recomendaciones para los que se incorporan de nuevo al trabajo y lo más importante es que si alguien inicia síntomas es importante que se quede en casa", asegura.

12.30 El PP exige ya la paga extra para sanitarios y exenciones de cotizaciones e impuestos a policías y militares.

12.17 Iglesias descarta unos pactos de La Moncloa porque ahora hay que "defender lo público".

12.10 En las últimas 24 horas la Policía Nacional ha detenido a 72 personas, lo que sitúa la cifra total de detenidos desde el inicio de la pandemia en 1.696, un 4,4% más que ayer. Además, se han tramitado un total de 120.164 denuncias, 4.888 en las últimas 24 horas.

12.05 La Policía Nacional asegura que "los delincuentes no descansan" y que siete personas han sido detenidas por delitos relacionados con la prostitución y la trata de personas. "Muchos clientes solicitaban servicios sexuales o reclamaban que estos se desplazasen a sus domicilios", asegura.

11.58 Comienza la rueda de prensa del Comité de Gestión Técnica del coronavirus.

11.55 Por otro lado, el número de curados es ya de 55.668, 3.503 más que este jueves.

11.48 La cifra de fallecidos en el último día es la más baja en 17 días. Por otro lado, las personas contagiadas por la Covid-19 ascienden a 157.022, 4.576 más en el último día.

11.30 España registra 605 nuevas muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, la cifra se sitúa en un total de 15.843 fallecidos en este país desde que comenzó la crisis sanitaria.

11.25 Iglesias admite que no ha habido mascarillas y respiradores a tiempo, pero que "nadie estaba preparado" para esta crisis.

11.15 Trump ha deportado a 10.000 inmigrantes en medio de pandemia.

11.02 Trump afirma que se han realizado "más de dos millones" de pruebas para diagnosticar el coronavirus en EEUU.

10.57 China informa de 42 nuevos casos de coronavirus, 38 de ellos importados.

10.45 La Guardia Civil sorprende a dos personas haciendo ejercicio en una playa alicantina. Una de ellas se valió de una piedra del paseo marítimo para levantarla a modo de pesa.

10.30 Atrapados en su propio país: los españoles que no pueden volver a China. Para algunos españoles residentes en China, la crisis del coronavirus está empezando a ser su particular día de la marmota. Vivieron allí el inicio del brote, volvieron a su país y ahora, confinados de nuevo, ni siquiera tienen claro cuándo podrán volver al país asiático para seguir con sus vidas y trabajos.

10.12 La pandemia de coronavirus supera los 1,6 millones de casos y los 95.000 muertos.

10.02 La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, informa de que ha superado el coronavirus.

#BuenosDías Ahora sí, después de 30 días, he vencido al #COVID19. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando y esperanza en que #EsteVirusLoParamosUnidos