Sanidad limita la vacuna de AstraZeneca a las personas entre 18 y 55 años

El Ministerio de Sanidad ha aprobado este viernes el uso de la vacuna de AstraZeneca para personas de entre 18 y los 55 años. Los viales de esta dosis llegarán este fin de semana al país y serán suministrados a sanitarios que no están en primera línea de la lucha contra la covid.

Segú apuntó esta semana la recién nombrada ministra de Sanidad, Carolina Darias, el período que tiene que trascurrir entre la administración de la primera y segunda dosis de esta fórmula creada por la farmaceútica británica, es de 10 a 12 semanas.

El decisión de Sanidad de limitar el uso de este fármaco a personas menores de 55 años, ha contado con el visto bueno de 12 comunidades, la abstención de Cantabria y el voto en contra de Cataluña, Andalucía, Madrid, Aragón, Castilla y León.

La iniciativa de limitar la edad para poder recibir esta vacuna se debe a que durante los ensayos clínicos a los que fue sometida para comprobar su efectividad no contaron con suficientes personas mayores de 65 años.

No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que esta vacuna no sea segura, sino de que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

Grupos 2 y 3 de sanitarios

La vacuna contra la covid de AstraZeneca será administrada en un primer momento a los sanitarios que estén en activo y que no hayan sido vacunados previamente. El grupo 2 incluye al personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario, que, según el Ministerio de Sanidad, "es el personal que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo actividades la atención directa de pacientes covid". Por otro lado el tercer conjunto comprende "otro personal sanitario y sociosanitario", en el cual se incluyen los trabajadores que no son de primera línea y que trabaja en centros sanitarios.

