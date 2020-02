El Ministerio de Sanidad ha confirmado un caso de coronavirus en Mallorca. Según explica en un comunicado, se trata del padre de la familia británica que desde el viernes permanecía ingresada, aislada y bajo vigilancia en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.

El Centro Nacional de Microbiología ha analizado las muestras de estas cuatro personas, de las cuales una ha dado positivo en coronavirus y las otras tres han resultado negativo. El afectado estuvo en contacto en Francia entre el 25 y el 29 de enero con un una persona que dio positivo en coronavirus.

"Asintomático"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, ha asegurado en una rueda de prensa que el paciente ingresado en Sos Espases está sano y no presenta sintomatología pero estará en aislamiento mientras dé positivo. "El resto de la familia puede haberse infectado y no dar síntomas todavía. Hay que darles un seguimiento, porque no se puede descartar que resulten afectados", ha apuntado Simón.

"La familia británica llegó a Baleares el 29 de enero. A las 48 horas sintió sensación de fiebre muy leve. Ahora el paciente de Mallorca está asintomático", ha explicado. Además, Simón ha informado de que están poniéndose en contacto con todas las personas que han estado con el afectado para hacerles un seguimiento y ha señalado que se trata de un caso similar "técnicamente" al de La Gomera.

En China ya han muerto813 personas y hay 37.198 infectados identificados; unas cifras que superan ya a los fallecidos a nivel mundial por el Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (SARS) entre 2002 y 2003.