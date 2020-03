¿Cuáles son los principales síntomas del coronavirus?

Una de las mayores preocupaciones actuales de la población relacionadas con el coronavirus es poder identificarlo a tiempo. Los síntomas, aunque se parecen a la gripe, varían ligeramente: por ejemplo, los mocos -uno de los signos más comunes de esta enfermedad- no suponen un potencial riesgo de padecer coronavirus.

Hace unos días, la publicación sanitaria The New England Journal of Medicine, publicó un informe en el que se analiza la evolución de 1.099 pacientes ingresados en 30 provincias de China por coronavirus, uno de los estudios más amplios hechos hasta la fecha sobre esta nueva enfermedad, bautizada como Covid-19.

De acuerdo con el análisis hecho por los investigadores, los síntomas más característicos del coronavirus son la fiebre, presente en casi un 90% de los ingresados por el virus, seguido de la tos, presente en un 68% de los afectados. La fatiga y la expectoración también son muy comunes. No obstante, menos de un 5% tiene mocos, por ejemplo, algo que distancia al Covid-19 de la gripe común, una enfermedad con la que se le ha comparado desde su origen.

Los autores del informe advierten de que la diversidad de los síntomas es tal, que resulta extremadamente difícil identificar la enfermedad a priori, sobre todo en las fases iniciales. A pesar de que una vez ingresados el 89% de los encuestados tenían fiebre, apenas un 44% de ellos la presentaban al ingresar en el hospital.

El único síntoma común es la dificultad respiratoria. Esto se debe a que es el único síntoma gracias a la cual se puede predecir con cierta exactitud que una persona sufre la enfermedad. De acuerdo con el estudio, aparece en un 15% de los casos leves, un 38% de los casos graves y hasta en un 54% de los casos que termina ingresados en la UCI.

Tabaco y enfermedades respiratorias previas

Otra de las conclusiones que saca el estudio es que existen factores que aumentan el riesgo a la hora de sufrir coronavirus, como el consumo de tabaco o la presencia de patologías previas relacionadas con las vías respiratorias, como el asma. En particular, un 26% de los pacientes que ingresaron en la UCI eran fumadores, lo que representa hasta un 13% del total.

Otra de las conclusiones que saca el informe es que el periodo de incubación medio era de cuatro días, mientras que la edad media de los pacientes era de 47 años. Menos de un 1% de todos los pacientes encuestados tenía menos de 15 años.

Por lo general, la mortalidad del virus es mucho más alta entre la población anciana, al igual que ocurre con la gripe común. De acuerdo con los datos disponibles el 11 de febrero, mientras que la mortalidad general es de entre un 2% y 4% en Wuhan, entre los mayores de 80 es de un 14% y del 8% en las personas entre 70 y 79 años.

Hace unas semanas, un estudio publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet, un grupo de científicos estableció un perfil a partir de 99 casos de coronavirus ingresados en un centro médico chino cercano a Wuhan.

Los resultados son claros: la mayor parte de los pacientes infectados eran hombres, mayores de 55 años y con patologías previas, sobre todo relacionadas con las funciones respiratorias. De los 99 estudiados, sólo 11 habían fallecido en el momento en el que se finalizó el informe, aunque 52 continuaban ingresados.