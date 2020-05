Reuniones en domicilios y terrazas al 50%: guía para no perderse en la 'nueva' fase 1 de la 'desescalada'

Este sábado, el Ministerio de Sanidad ha celebrado una reunión informativa con numerosos medios de comunicación en los que han explicado algunos detalles de la desescalada. A continuación, explicamos los más relevantes:

Fase 1: Reuniones de hasta 10 personas

La vida social volverá a partir de la fase 1, que comenzará, si todo va bien, el próximo 11 de mayo en gran parte del país, menos en La Gomera, La Graciosa, El Hierro y Formentera, que empezará este lunes.

A partir de esta fase, el Gobierno permitirá las reuniones de hasta 10 personas en domicilios particulares, terrazas y espacios públicos. Se tendrán que respetar las distancias interpersonales y las medidas de higiene. No podrán participar en estas reuniones personas contagiadas de Covid-19 ni pacientes con patologías que les pueda poner en riesgo.

Fase 1: Terrazas al 50%

Por otro lado, en la fase 1, las terrazas podrán tener una ocupación de hasta un 50%, siempre y cuando se puedan garantizar la distancia interpersonal y las medidas de seguridad para prevenir el contagio. En un primer momento, el Gobierno había establecido que el aforo máximo sería de un 30%, pero ha rectificado.

Los mercados y mercadillos al aire libre tendrán un aforo máximo de un 25%, mientras que se podrán volver a celebrar ritos religiosos, pero con un máximo de un 30% de ocupación.

Así funcionará el pequeño comercio en la fase 0

A partir de este lunes, 4 de mayo, podrán abrir aquellos comercios minoristas tendrán que cuenten con unos 400 metros cuadrados para poder abrir. Por otro lado, tendrán que establecer un sistema de cita previa y poder garantizar la atención individual, es decir: un trabajador por cliente.

También será necesario un horario de atención preferente a los mayores de 65 años que coincida con las 10 y las 12 de la mañana, que es el horario impuesto por el Gobierno para sus salidas a la calle.

No obstante, han apuntado que estos horarios de atención preferente no tendrán por qué excluir la atención a otros clientes, siempre y cuando se cuente con dos zonas para atender a los clientes menores de 65 años y a los mayores. Una vez en la fase 1, se eliminará el requisito de cita previa, pero se mantendrá el horario preferente.

Por otro lado, las compras en estos establecimientos sólo se podrán realizar dentro de un mismo municipio. Las órdenes que se publicarán mañana contemplan la posibilidad de que una persona se traslade de municipio para comprar siempre y cuando no exista ese establecimiento en su localidad.

La actividad comercial deberá seguir medidas de higiene: limpiar el establecimiento dos veces al día, una de ellas al final de la jornada; lavar todos los uniformes tras su uso; no se pueden utilizar los aseos salvo necesidad; limpiar tras cada uso los probadores de las tiendas que los tengan. Por otro lado, los trabajadores que se incorporen no podrán tener síntomas ni estar en cuarentena por contacto con enfermos.

Fase 0: Vuelven a poder hacerse reformas

A partir de este lunes, 4 de mayo, se podrán volver a realizar reformas, el único sector de la construcción que todavía no había vuelto a la actividad. No obstante, según han especificado desde Moncloa, estas obras tendrán que ser en locales o edificios de viviendas que estén vacíos y o donde se pueda garantizar que los trabajadores no tienen que estar en contacto con los residentes en el mismo.

En todo caso, se tendrán que establecer zonas diferenciadas para que los trabajadores y los residentes pasen en todo momento por sitios diferentes durante la obra.

Fase 1: Una misma familia viajará en el mismo coche

El Gobierno permitirá circular con todas sus plazas llenas a los vehículos privados de hasta nueve asientos, siempre que los ocupantes vivan en la misma casa.

Así, en automóviles de hasta nueve plazas, todas ellas podrán ser ocupadas por viajeros si habitan en la misma casa. En caso de no vivir juntos, solo se podrán ocupar dos plazas por cada fila de asientos, manteniendo las distancias, y cada pasajero deberá utilizar mascarillas u otro dispositivo de protección. Si están empadronados en el mismo lugar, el uso de mascarilla es recomendable.

En el ámbito del transporte público discrecional, como minibuses o furgonetas, tendrán que mantenerse libres los asientos posteriores al conductor.

Fase 1: condiciones para el deporte profesional

En lo que respecta al deporte profesional o federado, durante le briefing fuentes del Gobierno han detallado cómo será el protocolo de la vuelta a la actividad a partir de la fase 1.

Los deportistas de alto nivel o interés nacional podrán volver a entrenar de manera individual sin límite de tiempo y siempre y cuando sea dentro de la misma provincia en la que residen. También pueden estar acompañados por un entrenador.

El resto de deportistas federados tendrán que conformarse con entrenamientos individuales al aire libre, dos veces al día y en las franjas establecidas para toda la población. No podrán salir de su propio municipio, ni contar con un entrenador.