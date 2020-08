Madrid corrige a Simón y le acusa de mentir: el porcentaje de asintomáticos "es mayor" que el 15%

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de caer en una "enorme deslealtad" dado que el porcentaje de asintomáticos "es mayor" que el 15% que citó este jueves.

Lasquetty ha afirmado que ese porcentaje del 15% aportado por Simón "no estaba contrastado con los epidemiólogos de la Comunidad de Madrid", según recoge Europa Press.

El consejero ha señalado en una rueda de prensa sobre fraude fiscal en la región que en este momento se está manteniendo una reunión en el Ministerio de Sanidad entre los equipos de Enrique Ruiz Escudero y Salvador Illa en la que se habla "con total apertura y franqueza mostrando todos los datos de la Comunidad".

Esto le ha llevado a declarar que este jueves se produjo "una enorme deslealtad" por parte de Fernando Simón porque los datos que dio no estaban contrastados con los epidemiólogos de la Comunidad, las personas que están a pie de obra contrastando y cotejando los datos" dado que "los casos detectados de asintomáticos son de un porcentaje mayor que el que dio".

Le ha servido para cargar contra la "arbitrariedad con la que el gobierno de Pedro Sánchez, y en particular el Ministerio de Sanidad, trata a la Comunidad". En este punto se ha referido al comité de expertos, del que ha señalado que en un principio "no revelaban los nombres" y todo porque "ese comité no existía".

"Falta de respeto a la verdad"

Sostiene Lasquetty que el Gobierno de la Nación se caracteriza por actuar con una "falta de respeto a la verdad con la Comunidad" y que lo que deberían hacer es "contar como es debido a las personas que han fallecido, que no son 25.000 sino 44.000", además de "ayudar más" a la región.

En cuanto a los tres nuevos rebrotes notificados este jueves, el consejero ha defendido que se trabaja en el rastreo para dar con ellos y teniendo en cuenta que la Comunidad "está mejor preparada que hace seis meses". Un ejemplo que ha citado es el del gran brote en la residencia de San Martín de la Vega, donde los ancianos no contagiados han sido trasladados con celeridad a otros centros.

"A pesar de que está aumentando el número de casos no se parece en nada a la aparición de casos en marzo", ha resaltado Fernández-Lasquetty, que ha puesto el foco en la necesidad de continuar con las medidas de protección, especialmente entre los jóvenes.