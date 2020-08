Los técnicos de laboratorio piden mayor stock de reactivos para seguir con las PCR masivas

La realización masiva de pruebas PCR para contener los rebrotes de coronavirus y conocer la situación epidemiológica en las zonas más afectadas por los contagios ha visibilizado el trabajo de los técnicos de laboratorio, un colectivo que agrupa a unos 40.000 profesionales que trabajan en hospitales públicos y privados de toda España y que piensa que su trabajo no está suficientemente reconocido. "Nos sentimos invisibles", aseguran. Su mayor reclamación en estos momentos es contar con un stock suficiente de reactivos, fundamentales para la realización de las pruebas PCR, para detectar los casos positivos.

Trabajan a destajo. Desde que comenzó la epidemia de la covid-19 en tres turnos: mañana, tarde y noche. "Hacemos todas las analíticas de los pacientes positivos en los departamentos de Microbiología de los hospitales, que es donde se hacen las PCR; recogemos la muestra para hacer la extracción de la ARN; la metemos en los equipos analizadores para luego hacer la detección del ADN del virus y luego se secuencia. Una vez hecho todo, el que firma el informe es el microbiólogo, pero el que hace la analítica es el técnico de laboratorio que trabaja en en ese departamento", se explica Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL).

Rodríguez habla con Vozpópuli en nombre de un colectivo que, durante mucho tiempo, también ahora, se ha sentido "invisible". Porque, asegura, cuando se sucedían los aplausos y reconocimientos a los sanitarios españoles, nadie hablaba de ellos, pese a que reivindica la importancia de unos profesionales que, recuerda, no han estado en primera línea, pero sí igual de expuestos que el resto de compañeros de los centros sanitarios. "Nosotros manejamos toda la sangre o la orina de ese paciente que llega contagiado. Hemos estado tan expuestos como los propios sanitarios", afirma.

Desde un análisis de colesterol a las pruebas para un trasplante

Juan Carlos Rodríguez, que trabaja en el Hospital de Salamanca, señala que la labor de los técnicos de laboratorio siempre ha sido fundamental. "¿Qué hacemos? Todo. En un laboratorio están los investigadores principales, pero luego están los técnicos. Somos los únicos profesionales no médicos que estamos autorizados legalmente a realizar esos trabajos. Desde un análisis de colesterol o una glucosa o las pruebas previas en laboratorio, al donante y al receptor, cuando hay que hacer un trasplante. Cuando alguien entra en Urgencias, lo primero es encargarle unos análisis y ahí estamos nosotros".

Como al resto de sanitarios, el coronavirus, ha cambiado sus vidas. "En los hospitales españoles habitualmente se trabaja en turnos de mañana y tarde; pero ahora lo hacemos a tres turnos", añade el presidente de AETEL. El motivo, el cribado masivo para detectar, sobre todo, los casos asintomáticos de coronavirus, añade. "Nos estamos encontrando con un 50 por ciento, depende las zonas, de pacientes sin síntomas en los que las PCR resultan positivas. Es importante que se esté detectando porque está evitando el colapso de los hospitales", señala.

Todas esas analíticas las hacen los técnicos de los hospitales en los laboratorios de microbiología. Como se ha dicho, trabajan sin tregua y, aún así, el representante del colectivo considera que no son suficientes. Eso pese a que, admite, el esfuerzo por frenar la pandemia hizo que muchas consejerías de Sanidad decidieran contratar hasta el doble de técnicos en los hospitales para poder seguir haciendo PCR. "En los meses de marzo a abril, se contrató mucha gente. En algunos casos se llegó a duplicar la plantilla de técnicos de laboratorio. Si, normalmente, en microbiología, había unos 30 o 40, en algunos centros se llegó a los 60", detalla.

Preocupación por el stock de reactivos

Ahora, dice el presidente de AETEL, su mayor preocupación es que la administración sea capaz de garantizar "que las casas comerciales que tienen que suministrar los reactivos, imprescindibles para poder hacer la PCR, lo hagan en tiempo y forma. Porque durante la pandemia no se suministraban los suficientes, como sucedió en todo el mundo y también ocurrió con los equipos de protección".

"No tenemos suficientes reactivos en todas las casas comerciales para poder hacer las suficientes PCR con la rapidez que se necesitaría", señala el representante de los técnicos de laboratorio

Es vital, indica Juan Carlos Rodríguez, que, al igual que las Consejerías han hecho acopio de material sanitario en previsión de lo que pueda suceder de cara al otoño, "hagan acopio de reactivos; si no tenemos -y nos está pasando- tenemos que quedarnos paralizados y en lugar de dar el resultado en cuatro horas, lo tenemos que dar en 48 con lo que eso conlleva, también de cara al trabajo de los rastreadores. No tenemos suficientes reactivos en todas las casas comerciales para poder hacer las suficientes PCR con la rapidez que se necesitaría", indica.

Reconocimiento profesional

El responsable de AETEL alude a otras históricas reivindicaciones del colectivo. "Somos Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Tenemos una formación profesional de segundo grado de rama superior. Es una formación superior no universitaria. Pero España es el único país del mundo en el no tenemos una titulación universitaria, algo que venimos reclamando a los distintos gobiernos desde hace años. No podemos ir a trabajar a ningún otro país porque no tenemos un mínimo de tres años de formación universitaria como se requiere por la directiva europea", explica Rodríguez a este medio.

El presidente de AETEL indica que "es una reclamación que llevamos haciendo oficialmente a todos los partidos políticos y que, en teoría, todos apoyan, pero ninguno pone remedio. Se echan la pelota unos a otros. Antes de la pandemia conseguimos una reunión y todos los portavoces parlamentarios de los grandes partidos aprobaron una proposición no de ley, que no vale para nada, por unanimidad, admitiendo que esto se tenía que arreglar ya".

De momento, siguen esperando. "Hace tres semanas retomamos las reuniones con los grupos parlamentarios para decirles que ya que era por unanimidad y, además, la propició el PSOE y Podemos, ahora que están en el Gobierno, deberían aprobar ya una proposición de ley o modificación de nuestra estructura educativa para que esto sea así. En eso estamos. Buenas palabras pero pocos hechos", zanja el representante del colectivo profesional.