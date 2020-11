Madrid sólo consigue 111 voluntarios para irse a su nuevo hospital de emergencias

Con la vista puesta en el próximo 1 de diciembre, cuando se ha anunciado su inauguración, el nuevo hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid tiene un problema: sólo 111 sanitarios, de los 669 profesionales voluntarios, fijos o interinos de los 31 hospitales regionales que se habían pedido desde la Consejería de Sanidad, se han presentado como voluntarios. Son datos de la propia consejería que han trasladado a las organizaciones sindicales. Según informa CCOO Sanidad Madrid, la cifra incluye médicos, enfermeras, TCAEs (Auxiliares de Enfermería), celadores y técnicos de unidades administrativas.

Una situación insólita, indican desde el sindicato, que ha obligado a la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería hoy se ha comunicado a los sindicatos, en Mesa Sectorial, que les reunirá el viernes 27 o el lunes 30 de noviembre para debatir sobre la citada plantilla. Para CCOO Sanidad Madrid "es inaudito" que Sanidad de Madrid "pretenda estructurar la plantilla del nuevo hospital tres días laborables antes de inaugurar las primeras 240 camas que albergarán a otros tantos pacientes afectados por coronavirus".

Fin del plazo para presentarse

Hay que recordar que la Comunidad de Madridabrió el pasado 12 de noviembre el proceso de adscripción voluntariade profesionales para trabajar en el nuevo hospital. El plazo para presentarse era de diez días naturales. Para dotarlo de personal, la Consejería de Sanidad buscaba a 669 sanitarios de todas las categorías profesionales desde médicos a enfermeras, pasando por psicólogos, celadores o trabajadores sociales.

Este mismo miércoles, la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ha mostrado su preocupación porque el nuevo hospital de la Comunidad de Madrid, el Enfermera Isabel Zendal, se pondrá en marcha sin estos especialistas. Algo a lo que oponen radicalmente y les hace sospechar que, al no contar con radiólogos, al menos de forma presencial, se ha previsto contratar a un servicio externo de telerradiología. "No es seguro para los pacientes ni da un mínimo de calidad si no hay radiólogos supervisando todas las todas las fases del proceso asistencial", aseguran desde la sociedad científica.

Se amplia la oferta al personal eventual

Ante "la escasez de profesionales" del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que la Comunidad ha conseguido atraer para el nuevo centro, desde CCOO informan que en las próximas reuniones sobre la mesa estará, según les ha avanzado la Dirección de Recursos Humanos, que la voluntariedad para trasladarse al Zendal, que hasta ahora solo era fijo o interino. se amplíe al personal eventual de los hospitales.

Pero CCOO insiste: aunque con esta medida se cubra el total del personal que necesita el primer ala abierta en el nuevo hospital -en el pabellón número 2, que tendrá 240 camas de hospitalización, 16 puestos de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios- hay que iniciar la contratación de los 669 profesionales que se detraigan de las plantillas del resto de hospitales y cubrir el vacío que dejan.

El sindicato reclama también que se empiece "a preparar ya" la contratación de más personal para el resto del hospital y "que se haga con seriedad y procesos selectivos adecuados, no 24 horas antes de su puesta en funcionamiento".

Hoy mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional renovará hasta el 30 de junio de 2021 a los 11.000 profesionales sanitarios que se contrataron para afrontar el coronavirus. En el mes de mayo la presidenta madrileña ya anunció que se ampliarían los contratos en principio hasta el mes de diciembre. Según ha expuesto, irán a los distintos hospitales "según las necesidades", incluido el nuevo hospital.

Recuperar otras instalaciones sanitarias

Tanto CCOO como el resto de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de la sanidad pública recuerdan que "fueron unánimes en su rechazo a la intención de la Consejería de Sanidad de poner en marcha el nuevo hospital detrayendo profesionales de las plantillas de otros hospitales madrileños".

Algunas de esas plantillas, subrayan desde CCOO, están infradotadas "y a niveles muy por debajo de lo que requiere la presión asistencial que soportan, incrementada desde que hizo irrupción el coronavirus". El sindicato siempre ha manifestado su oposición a la construcción del hospital. Considera que "no era necesario teniendo en cuenta que la actual infraestructura sanitaria de la región tenía aún la posibilidad de contar con espacios que ya están construidos pero que no se han utilizado desde su inauguración".

Apuntan a la opción de renovar hospitales como el antiguo Puerta de Hierro -que lleva una década cerrado, recuerdan-"para ampliar el número de camas sanitarias que han desaparecido en los últimos años en la Comunidad de Madrid, más de 3.000 camas hospitalarias".