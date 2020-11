El hospital de emergencias de Madrid se pondrá en marcha sin radiólogos: "No es seguro para los pacientes"

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ha mostrado hoy su preocupación porque el nuevo hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid, el Enfermera Isabel Zendal, se pondrá en marcha sin estos especialistas. Algo a lo que oponen radicalmente y les hace sospechar que, al no contar con radiólogos, al menos de forma presencial, se ha previsto contratar a un servicio externo de telerradiología. "No es seguro para los pacientes ni da un mínimo de calidad si no hay radiólogos supervisando todas las fases del proceso asistencial", aseguran desde la sociedad científica.

Así lo han expresado por carta a los responsables del nuevo centro sanitario que se inaugura el próximo 1 de diciembre y al que se derivarán los pacientes con coronavirus para ir descargando los otros centros sanitarios y que continúen con la atención a pacientes no covid , según han explicado los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Los radiólogos han dirigido su carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Juan González Armengol y al gerente del hospital, Fernando Prados. Los radiólogos explican que, al revisar la documentación publicada sobre las necesidades de personal del centro, han comprobado que está previsto incorporar facultativos de diferentes especialidades, enfermeras y personal técnico, entre ellos 49 técnicos superiores de diagnóstico por la imagen. "Sin embargo, no encontramos ninguna referencia a la incorporación de radiólogos, algo que esperamos que sea un error que se subsane", indican.

Sin radiólogos de forma presencial

"Un servicio de radiología no es seguro para los pacientes ni da un mínimo de calidad si no hay radiólogos supervisando todas las fases del proceso asistencial. Por eso nos preocupa, como sociedad científica, que se pueda plantear la apertura de un hospital sin contar con radiólogos adscritos y de presencia en el centro", se quejan desde la sociedad científica.

Esta preocupación es aún mayor, advierten, al referirse a un centro de estas características. El Isabel Zendal, continúan, es un centro de "dimensiones considerables", que puede llegar a tener más de 900 camas, y con una dotación de radiología completa (con TC, radiología convencional y ecografía).

Lo que no se explican los radiólogos es cómo van a organizar ese servicio al no existir profesionales en el centro, al menos según los planes de personal que ellos han conocido. "La experiencia adquirida por los radiólogos en la primera ola de la pandemia sugiere que el número de radiografías y TC que se puedan realizar a los pacientes ingresados va a ser muy importante, y más si se quieren diagnosticar las eventuales complicaciones que puedan desarrollar", indican.

Así las cosas, la SERAM, según ha podido saber Vozpópuli, supone que, para llevar adelante el servicio de radiología, la Comunidad puede haber contratado a una empresa externa, aunque por el momento no disponen de más información.

Eso sí, aclaran que "la experiencia que existe en telerradiología y el auge del teletrabajo durante esta pandemia pueden crear la ilusión de que la radiología también se puede gestionar a distancia, y que basta un servicio externo de telerradiología para asumir los informes de las pruebas que se realicen en el nuevo hospital", señalan.

"Un error grave"

Sin embargo, los radiólogos recuerdan que esto "es un error grave que traduce un desconocimiento de la labor del radiólogo y de cómo se debe gestionar una unidad / servicio de radiología". Para la sociedad científica, en momentos de crisis, el personal de radiología "debe estar coordinado y supervisado, las indicaciones de las pruebas revisadas y los informes controlados".

Esto solo se consigue, según los profesionales, con "una plantilla de radiólogos ajustada a las necesidades y de presencia en el centro". Cualquier otra medida, aseguran, supone una situación "que compromete la calidad asistencial y un riesgo claro para la seguridad del paciente".

La SERAM se ofrece a la Comunidad de Madrid "a dar el asesoramiento y colaboración que puedan necesitar para la implantación de un proyecto tan complejo, partiendo de la base de que un hospital sin radiólogos es algo que consideramos contrario a una atención sanitaria de calidad y a lo que, por lo tanto, debemos oponernos radicalmente".