Los dentistas piden al Gobierno que decrete el cierre de las clínicas ante la falta de equipos de protección

Cuando el pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró el estado de emergencia en el que se contemplaba el cierre de todos aquellos establecimientos comerciales que no fueran de primera necesidad, las clínicas dentales quedaron excluidas. Al tratarse de centros sanitarios, no estaban obligadas a cerrar, ya que son consideradas servicios esenciales. Pueden cerrar de manera voluntaria, algo que muchas clínicas están haciendo ya porque se sienten "desprotegidas" ante el virus.

Este martes, según ha podido confirmar Vozpópuli, el Consejo General de Dentistas ha pedido al Gobierno que decrete su cierre. Según ha explicado su presidente, el doctor Óscar Castro Reino, desde el colegio consideran que los dentistas son profesionales de riesgo, ya que tienen que trabajar constantemente en presencia de aerosoles, saliva y a una distancia menor de un metro a la boca del paciente.

Aseguran que muchas clínicas "se han visto se han visto obligadas a cancelar su actividad por falta de material protector para los dentistas", ya que el Gobierno está pidiendo que cedan todos sus equipos de protección individual (EPI), como las mascarillas. "Estamos donando todo nuestro material de clínica, nos estamos desabasteciendo. Si no tenemos material, no podemos trabajar con seguridad. Entonces, lógicamente, limitamos nuestra actividad laboral", denunciaba en declaraciones a la agencia Europa Press.

La medida del Gobierno de "incautar" todo el material sanitario posible corresponde al terrible desabastecimiento que se está registrando en muchos hospitales españoles, colapsados y sin apenas recursos para poder hacer frente a la epidemia de coronavirus. Desde Sanidad están trabajando para distribuir el material del que se disponga y entregarlo donde más se necesita, como las UCIs o la atención primaria en Madrid, donde se concentran la mayoría de casos.

En ese sentido se ha manifestado también el presidente del Collegi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, Antoni Gómez, que en una carta al Ministerio de Sanidad ha asegurado este lunes que los dentistas han quedado "totalmente desamparados y completamente desprotegidos" ante las medidas contra el coronavirus emprendidas por el Gobierno.

El colegio madrileño se desmarca: "Tenemos que ayudar"

Antes de solicitar públicamente al Gobierno que decrete el cierre de las clínicas dentales, desde el Consejo General de Dentistas recomendaban en un comunicado que las clínicas dentales limitasen sus aperturas y sólo atendiesen urgencias. Esta es la línea que defienden desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM), ya que según explica a Vozpópuli su presidente, Antonio Montero, consideran que "es su obligación" como profesionales sanitarios.

"Lo que no podemos hacer es cerrar todas las clínicas dentales de Madrid y obligar a los pacientes con urgencias a acudir sí o sí a las colas de la seguridad social donde encima corren el riesgo de entrar en contacto con pacientes de coronavirus", apunta Montero.

Desde el COEM, la recomendación que las clínicas dentales solo traten pacientes en caso de urgencia para que no se sature el sistema sanitario. "Ya suficiente tienen como para tener que atender ahora a pacientes con problemas dentales", señala su presidente. No obstante sí que pide a la población que posponga todas sus citas con el dentista que no sean urgentes, ya que puede suponer un riesgo e interfiere con las recomendaciones del Gobierno de salir lo menos posible.

Respecto a la posición apuntada por el Colegio General de Dentistas, Montero apunta que hay casos en los que pueden estar muy expuestos y que por lo tanto, es lógico que ciertas clínicas quieran cerrar. "Nadie está obligado en absoluto a abrir, hay casos en los que compañeros son población de riesgo", explica. "No obstante, nuestra recomendación es que ayudemos", concluye el presidente de COEM.

En la misma línea se han manifestado otras organizaciones dentales internacionales como la Asociación Dental Americana, la Orden de Dentistas de Portugal, la Asociación Dental Francesa o la Asociación de Dentistas de Italia, que han recomendado que, mientras dure el brote epidémico de coronavirus, solo se atienda a pacientes que tengan una "urgencia que no puede esperar", y siempre que el dentista "estime que cuenta con los medios necesarios para garantizar su salud y la del equipo dental".

Piden medidas económicas para su sector

Por su parte, el presidente del Consejo General de Dentistas también ha exigido que se tomen "medidas concretas" al respecto: "No puede ser que se faciliten ERTE y exenciones a determinados grupos, y a nosotros, que permanecemos abiertos pero no estamos trabajando, estemos donando nuestros materiales a la sanidad pública", ha criticado, vaticinando un "descalabro económico" para las clínicas dentales, porque la "gran mayoría" son autónomos.

En otros casos, apunta que son trabajadores por cuenta ajena, a los que sus empresas están pidiendo que realicen tratamientos dentales con normalidad, pero con "acumulación de pacientes en las consultas", lo que supone una "alta exposición" al coronavirus no solo para los dentistas, sino también para el personal auxiliar y los propios pacientes. "Estamos altamente expuestos. Además de que estamos expuestos y carecemos del material, tenemos que cerrar la clínica sí o sí. Si nos piden el esfuerzo de donar material, que tomen medidas económicas para paliar el grave quebranto económico que nos va a suponer", ha reclamado.

En este sentido, advierte de la grave situación que podría suponer para los dentistas que ostentan una clínica dental si no se toman medidas específicas para ayudarles. "Sería el cierre de miles de clínicas y miles de profesionales se quedarían en la calle. La gente tiene que comer, pedimos ayudas como las grandes empresas, a las que les dan facilidades. Si seguimos pagando las nóminas y no tenemos ingresos, eso te aboca al cierre de las clínicas por no hacer frente a estos pagos", ha alertado.