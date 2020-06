La pandemia no desaparece, se traslada: estos son los países con los brotes más preocupantes

A medida que el virus se va a calmando en los países europeos, que ya tienen el foco puesto en la desescalada y en la apertura hacia el turismo, la pandemia se ha trasladado a otros países, localizados sobre todo en el continente americano y en algunos países de Asia y África, entre otros.

A nivel global, lo casos de covid-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ascienden ya a unos 7,4 millones de personas. Las muertes son ya más de 418.000, de las cuales el 90% se concentran en Europa y América. América concentra casi la mitad de los casos mundiales, con 3,56 millones de contagios, seguida de Europa, con 2,35 millones y Oriente Medio, con mas de 716.000.

Estos son los países donde los brotes del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 siguen preocupando a los epidemiólogos, y mucho. A pesar de que se estima que con el calor el virus se debilita y ralentiza su poder de transmisión, sigue más que presente en regiones cálidas, como Sudamérica, el sur de África o naciones como la India. El continente americano, en particular, se ha convertido ya en el más afectado por el virus, debido al aumento de casos que no sólo sigue activo en Estados Unidos, sino que avanza con fuerza en la mayoría de los países sudamericanos, liderados por Brasil.

Estados Unidos

A pesar de que la situación de conflicto social que vive el país es el foco de la atención mediática internacional, la pandemia sigue más que activa en el país, que ya está empezando a abrir sus puertas. El fallecimiento por asfixia a manos de un policía del ciudadano afroamericano George Floyd hace unas semanas ha provocado un aluvión de protestas por todo el país en contra del racismo sistémico y la brutalidad policial que sufren miles de personas en Estados Unidos.

Según explica en un artículo del medio norteamericano Vox el epidemiólogo David Celentano, responsable del departamento de epidemiología de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos sigue siendo uno de los epicentros globales de la pandemia. Con ya dos millones de casos y unas 110.500 muertes, el virus sigue especialmente activo en algunos estados del sur, como Carolina del Norte y Texas, entre muchos otros.

"El impacto de la pandemia sigue siendo muy grave en el pais, y la apertura temprana que está produciéndose, que viene acompañada de poca concienciación pública va a provocar problemas en los meses que vienen", afirma el experto.

A finales de esta semana, el país llegó a registrar más de 500 fallecimientos en un sólo día, por lo que están muy lejos de controlar la curva en el país. Además, no sólo se están produciendo protestas por todo el país, sino que el propio presidente norteamericano, Donald Trump, ya ha anunciado que pretende volver a celebrar mítines próximamente con motivo de las elecciones del próximo mes de noviembre.

Del mismo modo y a pesar de la situación epidemiológica, cada vez son más los sectores económicos que han comenzado su reapertura, preocupados por las malas previsiones de la economía del país. El pasado miércoles, la Reserva Federal advirtió que la pandemia provocará una contracción de 6,5 % y una tasa de desempleo del 9,3 % a final del año en el país.

Brasil

Brasil es uno de los puntos calientes de la pandemia en estos momento. El país sudamericano acaba de superar Reino Unido como el segundo país con más fallecidos por covid-19 este viernes después de alcanzar las 41.828 defunciones por covid-19. El número de contagiados, por otro lado, supera ya las 800.000 personas.

A pesar de ello, el presidente del país, Jair Bolsonaro, está aplaudiendo las decisiones de relajar las medidas de distanciamiento de los líderes de la mayoría de los 27 estados que conforman el país, que están decididos a poner en marcha planes de apertura y desescalada a pesar de la mala situación epidemiológica.

Los fallecidos siguen subiendo, ya que aún no han llegado al pico de la curva. Como consecuencia, la ciudad de Sao Paulo, situada en uno de los estados más castigados por la crisis sanitaria, ha decidido comenzar a exhumar cuerpos de sus cementerios para liberar espacio a los nuevos fallecidos por coronavirus.

Ese mismo estado, uno de los más ricos del país, acaba de anunciar un acuerdo con el laboratorio farmacéutico chino Sinovac Biotech para probar y producir una vacuna contra el nuevo coronavirus. Según informó a finales de la semana pasada el gobernador paulista, Joao Doria. La alta incidencia del virus en la país le está convirtiendo en un campo de pruebas para la fase III de muchas otras vacunas, como la de AstraZeneca.

Chile

El segundo país de Latinoamérica más afectado por el virus después de Brasil no es Chile, sino Perú. No obstante, la situación de este país preocupa especialmente, teniendo en cuenta que al contrario que muchas de sus regiones vecinas, sigue manteniendo las medidas de confinamiento y acaba de cumplir 100 días de pandemia.

La megacuarentena del país afecta a en torno siete de los 18 millones de habitantes del país. En total, ha registrado en torno a 2.700 fallecidos y sigue registrando unos 200 decesos al día y cerca de 6.000 contagios diarios. En total, los casos ascienden a unos 155.000 y no paran de subir, lo que está aumentando la presión por momentos del sistema sanitario.

La nueva metodología que sigue el Gobierno para contabilizar fallecimientos se basa en cruzar la información del Registro Civil con los resultados positivos de los exámenes PCR, por lo que reporta las defunciones de varios días anteriores y no de las últimas 24 horas, un sistema que se asemeja en cierto modo al que está aplicando en España el Ministerio de Sanidad.

Santiago, el principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, lleva casi un mes bajo confinamiento total, una medida que afecta a siete millones de residentes. Chile se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas desde mediados de marzo, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.

India

India es uno de los países con más densidad de población del mundo y va camino de superar a China. A pesar de que al principio parecía que la pandemía no iba a afectar a la nación, ha terminado por llegar y cada vez va más rápido. Este país preocupa especialmente a los expertos, debido a que la población vive concentrada en grandes ciudades, donde hay muchísima pobreza y grandes desigualdades, lo que supone un enorme riesgo de cara al virus.

El país se está acercando a los 300.000 casos de covid-19, después de que a finales de semana superase por primera vez el umbral de los 10.000 casos positivos en tan sólo un día.

Por el momento, la cifra oficial de víctimas mortales por culpa de la epidemia es de unas 8.500 personas, y está subiendo de manera vertiginosa con 300 y 400 fallecidos al día. Si bien los datos todavía no han alcanzado los registrados en nuestro país en el pico de la pandemia, son muchos los que temen que esto no sea más que el principio, ya que su curva no hace más que crecer de manera sostenida.

Por otro lado, sorprende el hecho de que en número de contagiados, es el cuarto país más afectado del mundo, pero al analizar la cifra de fallecidos, no forma parte ni de los diez primeros. Por otro lado, a pesar de que los contagios sólo están subiendo, el Gobierno de Narendra Modi está activando ya el proceso de 'desescalada', después de ordenar el confinamiento de más de 1.300 millones de personas el pasado mes de marzo.

Irán

Irán se convirtió el epicentro del coronavirus una vez salió de China y empezó a expandirse por todo el mundo. De hecho, al principio ocupó titulares a nivel internacional porque varios de los miembros de su Gobierno contrajeron la enfermedad. Ahora, después de darla por medianamente controlada, los expertos temen que una segunda oleada pueda afectar al país.

Aunque al principio la epidemia se concentró en la capital, ahora se extendido por otras partes del país, en la provincia de Juzestán. En los últimos días, ha empezado a registrar un repunte en el número de nuevos contagios, por encima de los 2.400 diarios y con tasas de fallecidos diarios por encima de las 60 personas. En total, suma en torno a 184.000 casos y más de 8.700 fallecidos.

El balance de este sábado corrobora un día más que el mes de junio está siendo el más grave desde la declaración de la epidemia en un país que está reabriendo sus negocios ante la asfixia económica generada por el periodo de confinamiento -- registraba medio centenar de muertes diarias en marzo -- y las sanciones de Estados Unidos.

El presidente del país, Hasán Rohani, que hace dos semanas reconoció que "no quedaba más remedio" que reabrir la economía, ha defendido este sábado que la decisión está arrojando ciertos beneficios, aunque ha pedido a la población que siga haciendo un esfuerzo de solidaridad a la espera de una vacuna.

Rusia

Rusia es ya el tercer país del mundo en casos de covid-19 con 520.129 positivos , de acuerdo con las últimas cifras oficiales. Los decesos siguen subiendo, con unos 100 fallecimientos diarios y suman ya casi 7.000. No obstante, a pesar de ello, desde el Gobierno ruso están apostando por iniciar la reapertura del país, lo que está provocando muchas críticas entre la oposición y la prensa independiente acusan al Kremlin de precipitarse a la hora de levantar las restricciones. Según alegan esta decisión tiene motivaciones políticas, ya que el próximo 1 de julio se celebra un plebiscito constitucional, del que depende que el presidente ruso, Vladimir Putin, pueda presentarse a la reelección en 2024.

Incluso el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, que había apostado desde un principio por una estrategia conservadora, optó esta semana por levantar las restricciones y permitir la apertura de todos aquellos comercios que sean ajenos al sector de la alimentación.

No obstante, el Ejecutivo ruso ha empezado a avanzar en tratamientos y vacunas contra el virus. Después de aprobar el primer antiviral contra la covid-19, las autoridades rusas acaban de anunciar que en septiembre comenzará a producir en grandes dosis una vacuna contra el coronavirus. El encargado será el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamalei, que recibe el nombre de un famoso virólogo ruso soviético y que trabaja en cooperación con el Ministerio de Defensa.

Sudáfrica

es uno de los muchos países del continente africano que está empezando a preocupar sobremanera a la OMS, ya que concentra el 25% de los contagios de todo África. No obstante, no es ni de lejos el único país del continente que sigue sin poder controlar la pandemia y que al mismo tiempo, está empezando a relajar las medidas de confinamiento ante la asfixia económica que supone el cierre de los comercios.

Sudáfrica es el país más afectado en cuanto a contagios con 55.421 casos y 1.210 fallecimientos, una curva que sigue subiendo sin control. A nivel continental, son cinco los países que concentran más del 70% de las muertes: Argelia, Egipto, Nigeria, Sudáfrica y Sudán.

La OMS advertía hace unos días de que la pandemia de covid-19 "se está acelerando" en África, que registra actualmente más de 200.000 casos y 2.600 muertes desde que confirmó su primer contagio a mediados de febrero. "La pandemia se está acelerando: tardó 98 días en llegar a 100.000 casos y sólo 18 días para pasar de 200.000 casos", aseveró la OMS en un comunicado emitido desde su oficina continental en Brazaville.