El confinamiento por el coronavirus afectó al rendimiento laboral de dos de cada tres trabajadores.

Dos de cada tres personas que han estado trabajando durante el confinamiento provocado por el coronavirus consideran que su rendimiento laboral se ha visto afectado, mientras que en el caso de los estudiantes esa proporción se sitúa en tres de cada cuatro.

Así lo reflejan los resultados de una encuesta sobre situación, valoración y percepción vinculada a la covid-19 realizada por el Grupo de Investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública de la Universitat de València, elaborada a partir de 8.387 respuestas recogidas en toda España del 28 de abril al 14 de mayo.

Trabajo y estudio

Según la encuesta, el 64,7% de las personas que han estado trabajando durante el confinamiento (en casa o en su centro de trabajo) han señalado que su rendimiento laboral se ha visto afectado, y la mayoría de las que teletrabajan han afirmado que les gustaría alternar esta opción con la de acudir a su lugar de trabajo.

Un 26,2% de los encuestados han teletrabajado desde casa, mientras que un 14,1% de las personas encuestadas salía de casa para trabajar y un 7,1% se encontraba en una situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

En cuanto a los estudiantes, en su mayoría universitarios, el 73,4% declara que su rendimiento se ha visto afectado por el confinamiento, principalmente por un descenso de la motivación, y casi todos disponían de ordenador propio, de forma solo un muy bajo porcentaje ha tenido que compartirlo.

Pese a todo, la encuesta señala que los resultados de las primeras convocatorias de exámenes tras el confinamiento apuntan hacia porcentajes de aprobados "superiores a las cifras históricamente habituales".

Actitud ante la pandemia

Aunque en general durante los días de confinamiento se ha salido de casa "lo justo y sin miedo", una de cada tres personas (el 33% de las encuestadas) han manifestado que han tenido miedo a salir y lo han hecho con temor, mientras que un 43,3% ha afirmado que ha modificado sus hábitos de sueño durante la pandemia.

Nueve de cada diez encuestados han pasado el confinamiento en su vivienda habitual (el 89,7%) y un 91,1% lo ha hecho en una vivienda de al menos 50 metros cuadrados. Solo un 16,4%no disponía de ningún espacio exterior en la vivienda, y el resto contaba con, al menos, un balcón, un jardín o una terraza.

La mayor parte de los confinamientos han sido en pareja, el 30,4%, si bien el 12,4% de las personas encuestadas ha pasado el confinamiento en solitario.

Además, un 67% afirma que no ha tenido ningún síntoma asociado con el coronavirus, y un 12,2% señala que sí ha tenido síntomas compatibles con la enfermedad, pero no dispone de confirmación objetiva porque no le han hecho la prueba diagnóstica.

Valoración de la gestión

Los españoles puntúan con un 4,08 sobre 10 la gestión sanitaria de España durante la pandemia y con un 3,82 la gestión económica, bastante por debajo del país mejor valorado, Portugal (un 7,17 de media), aunque por encima de los países con menor puntuación: Reino Unido (2,82) y Estados Unidos (1,79).

Por delante de España, los países mejor valorados por los españoles por su gestión en diferentes ámbitos son, en este orden, Portugal, Alemania, Suecia, China, Holanda y Francia, mientras que por debajo de nuestro país se sitúan la Unión Europea, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

La encuesta recoge también una estimación de intención de voto, según la cual el PSOE obtendría un 27,3%; el PP un 21,2%; Vox un 15,8%; Unidas Podemos un 10,6%; y Ciudadanos un 5,6%.