Estas son las solicitudes de todas las comunidades para avanzar a la fase 1 de la 'desescalada'

Las comunidades autónomas ya han entregado al Ministerio de Sanidad sus peticiones respecto a la posibilidad de avanzar de fase del 'desconfinamiento' a partir de este lunes 11 de mayo. La mayor parte de los territorios se encuentran desde este domingo en la fase cero, exceptuando algunas islas, y optan a avanzar a la fase uno si su Ejecutivo regional lo pide y el departamento que dirige Salvador Illa considera que es adecuado por la evolución de la pandemia de coronavirus.

Mantener un territorio en la fase O y no pasar a la 1 implica que el próximo lunes 11 de mayo se deberán mantener cerradas las terrazas, hoteles y alojamientos turísticos y tampoco podrán reanudar sus actividades el sector agroalimentario y pesquero, ni las iglesias o los centros de alto rendimiento.

Estas son las peticiones de cada autonomía respecto al avance de fase:

Comunidad de Madrid

El Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso ha decidido pedir al Ejecutivo central entrar en la fase 1 de la 'desescalada' desde este lunes. El debate sobre si la región debía o no pasar o no a la siguiente fase comenzó este miércoles por la mañana, en la reunión que mantienen semanalmente los miembros del Consejo de Gobierno, y continuó por la tarde en un nuevo encuentro telemático en el que se ha impuesto la opción de solicitar el avance de fase.

Cataluña

El Govern propondrá al Ministerio de Sanidad que casi toda Cataluña se mantenga en la fase 0 del desconfinamiento de la pandemia, excepto las regiones sanitarias de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona y Aran-Alt Pirineu, que pasarían a la fase 1 a partir del próximo lunes día 11.

Así lo han explicado este miércoles la consellera de Salud, Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública, Joan Guix, en una rueda de prensa telemática en la que se han reafirmado en desarrollar el desconfinamiento por regiones sanitarias y en la "prudencia" a la hora de hacerlo.

Andalucía

Andalucía propone que todas las provincias andaluzas pasen a la fase 1 de desescalada el próximo día 11 pero que los distritos sanitarios de Granada, su área metropolitana y Málaga lo hagan con "salvedades de transición", como que no se puedan permitir funerales y velatorios más allá de la estricta intimidad; no se puedan celebrar reuniones, seminarios ni congresos científicos y no se permitan espectáculos al aire libre, mercadillos ni actividades similares.

Comunidad Valenciana

La Generalitat pide al Gobierno que toda la Comunitat Valenciana pase el próximo lunes, 11 de mayo, a la fase 1 al considerar cumplidos los parámetros exigidos.

Ya el pasado domingo el 'president' Ximo Puig aseguró tras la conferencia de presidentes tener "la convicción" de que la Comunitat iba a estar "en condiciones" de pasar de fase el día 11. Expuso que seis de cada diez diagnosticados ya se han curado y solo tres de cada diez casos siguen activos mientras el número de personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) está en "su nivel más bajo" desde el 22 de marzo.

País Vasco

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, apuntó esta semana que Euskadi cumple "los criterios exigidos sin ninguna duda", por lo que van a solicitar que todos los territorios avancen a la fase 1.

Asimismo, han solicitado al Gobierno que el Condado de Treviño, territorio burgalés dentro de la provincia de Álava, avance al mismo tiempo que esta última provincia.

La Rioja

La Rioja confía en tener luz verde para entrar en la siguiente fase de 'desescalada', con la tasa de letalidad (muertes entre contagiados) en el 8,47, una de las más bajas del país. En mitad de la pandemia inició la construcción de otras 15 camas de UCI fijas, que estarán operativas en los próximos días y que se sumarán a las 17 iniciales, con la previsión de alcanzar el número requerido por el ministerio, cerca de medio centenar.

Castilla y León

Castilla y León pide que sólo 53.000 habitantes de 26 "zonas básicas de salud" pasen a la fase 1, con lo que ninguna capital de provincia evolucionaría a una nueva etapa. En la Consejería creen que el Ministerio de Sanidad aceptará sus criterios para que las zonas básicas de salud que sumen al menos siete días sin nuevos casos puedan pasar de fase.

Aragón

El presidente de la comunidad, el socialista Javier Lambán, también plantea una desescalada por zonas sanitarias y pide el avance a la fase 1 de toda la región, excepto algunas zonas de Huesca que podrían pasar directamente a la fase 2 si Sanidad atiende su petición.

Asturias

Asturias pide que la comunidad pase a la siguiente fase el lunes y adelantar la 2 en trece concejos agrupados en la zona del Valle del Navia-Oscos-Eo, en el extremo occidental, y en los Valles del Oso, en la zona central, ante la baja incidencia de la pandemia del coronavirus en estos territorios. Lo ha solicitado al Ministerio ante la evolución positiva de la pandemia y la baja presión hospitalaria.

Cantabria

Cantabria también ha pedido a Sanidad que permita el avance a la fase 1 de toda la región. Además, han solicitado que se permita la apertura de ITVs y concesionarios, la práctica de la pesca de recreo.

Castilla-La Mancha

Castilla La Mancha es la cuarta comunidad en cuanto a contagios y la tercera en defunciones por coronavirus, pero el Gobierno regional considera que cumple los requisitos para cambiar de fase y argumenta que tiene unos de los mejores resultados en cuanto a menor tasa de crecimiento del virus (-15,5 %) y menor nivel de contagio (0,55). Por eso, pedirá pasar de fase el lunes 11.

Extremadura

Extremadura ha registrado esta tarde la solicitud para que sus dos provincias transiten a la fase 1 el lunes el lunes; es decir, que toda la comunidad evolucione al mismo tiempo en la 'desescalada'.

Murcia

Es la región de España a la que más tarde llegó la pandemia. El Ejecutivo regional, dirigido por el popular Fernando López Miras, ha pedido al Gobierno central avanzar a la fase 1 de la 'desescalada'.

Navarra

Navarra solicita el pase de fase toda la comunidad, según ha anunciado el vicepresidente, Javier Remírez.

Galicia

El consejero gallego de Sanidad, Jesús Vázquez, ha informado este miércoles de que ya han enviado al Ministerio de Sanidad del informe en el que solicitan que toda la comunidad autónoma pase a la fase 1 del desconfinamiento el próximo lunes, 11 de mayo, y que la referencia que se tome sea la del área sanitaria.

El escrito, redactado por el Servicio Gallego de Salud (Sergas), también incide en "flexibilizar" la movilidad de los ciudadanos entre las zonas que se encuentran en la misma fase. De esta forma solicitan que a partir del lunes todos los gallegos puedan desplazarse por toda la comunidad.

Baleares

Baleares solicita la inclusión de Menorca, Mallorca e Ibiza en la fase 1, en la que ya está Formentera.

Canarias

El Gobierno canario ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad que las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, donde residen 2,12 millones de personas, pasen a la fase 1 de desconfinamiento, en la que ya están desde el pasado lunes La Gomera, El Hierro y La Graciosa (33.400 habitantes entre las tres).El consejero canario de Sanidad, Julio Pérez, y el director del Servicio Canario de la Salud, Antonio Olivera, han mantenido esta tarde una reunión con el ministro, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, para detallarles las capacidades asistenciales con las que el archipiélago afronta la desescalada tras la pandemia de Covid-19.

Ceuta y Melilla

La Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación del Gobierno de Ceuta ha remitido este miércoles al Ministerio de Sanidad una propuesta de cogobernanza en la que solicita que la ciudad autónoma "pueda pasar de la fase 0 a la 1 a partir del próximo lunes, 11 de mayo, dentro del Plan de Transición a la Nueva Normalidad planteado por el Ejecutivo de la Nación".

De manera paralela, el Gobierno local que preside Juan Vivas (PP) está "trabajando conjuntamente con el de Melilla" en "distintas líneas de actuación" para avanzar con seguridad en el proceso de desescalada, según ha adelantado el Ejecutivo local en un comunicado.

Asimismo, Melilla también ha pedido a Sanidad que permita el avance a la fase 1.