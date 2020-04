Galicia, Valencia y Asturias montan hospitales de campaña mientras la sanidad privada tiene 2.200 camas de UCI libres

La sanidad privada se siente infrautilizada en la crisis del coronavirus. La caída de actividad en los 460 hospitales que hay en toda España es del 90 por ciento porque se les mandó desprogramar cualquier actividad no preferente para atender a pacientes con la Covid-19. La realidad, denuncian, es que disponen de 2.200 camas de UCI que nadie está usando y que en Valencia, Asturias, Canarias o Galicia, no se usan sus recursos. Es más, en Galicia, aseguran, se ha dado orden de que los pacientes no vayan a los centros privados y acudan a los hospitales de campaña que se ha previsto levantar en A Coruña y Santiago.

"No tiene sentido", admite Carlos Rus, presidente de la patronal de los centros sanitarios privados, ASPE. La patronal ha hecho públicos hoy datos actualizados de la ocupación de sus centros sanitarios en todo el territorio. En los 460 hospitales privados de toda España hay ingresados 12.500 pacientes positivos en coronavirus, de los que 610 están en UCIs.

"Se nos ha pedido que pedido que desprogramemos cualquier tipo de actividad no urgente o preferente. La caída de nuestra actividad se sitúa en torno al 90 por ciento, mientras vemos que se están levantando hospitales de campaña. Podemos verlo como una medida preventiva, pero nos cuesta entenderlo", señala Rus a Vozpópuli.

Según ASPE, la infraestructura de la que disponen a nivel nacional es de 52.000 camas de carácter general y de 2.800 de UCIs, contando entre estas últimas tanto las instaladas de forma permanente, como las camas que se ha requerido ampliar en regiones con focos de contagio muy activos. Por tanto, disponen de 2.200 camas de UCI.

Camas de UCis libres y sin usar

ASPE llama la atención sobre un hecho: salvo en Madrid, Cataluña y La Rioja, donde la saturación en las UCIs es mayor, en otras comunidades existen una capacidad instalada de camas de pacientes críticos "muy superior a la que se está empleando en estos momentos. Una disponibilidad de recursos de los que la sanidad privada ha informado a las comunidades autónomas, a través de las mesas de coordinación permanentes, y también al Ministerio de Sanidad.

"En Madrid o Cataluña, estamos hasta triplicando el número de UCIs, utilizando quirófanos, zonas de reanimación o despertar", señalan desde ASPE

Una situación insólita que ha llevado a Carlos Rus, a hacer un llamamiento “a todas las regiones para que empleen a fondo toda nuestra capacidad instalada allí donde sea necesarioporque estamos completamente convencidos de la capacidad de trabajo conjunto de una sanidad única y porque el mejor aprovechamiento de nuestra dotación irá en beneficio de los afectados por la Covid-19”.

"No tienen ningún sentido. En las zonas donde estamos en primera línea de batalla, como Madrid o Cataluña, estamos hasta triplicando el número de UCIs, utilizando quirófanos, zonas de reanimación o despertar; pero en las zonas donde hay menos foco de contagio estamos infrautilizados", prosigue Carlos Rus.

Galicia da órdenes para no ir a la privada

ASPE critica que algunas comunidades autónomas hayan decidido levantar infraestructuras provisionales (hospitales de campaña) para atender la presión de ingresos de los afectados por la enfermedad cuando disponen de recursos de la sanidad privada que no están utilizando.

Apunta directamente a Canarias, Asturias y Valencia. En Canarias, el Cabildo de Tenerife y Cruz Roja están ultimando la puesta en marcha de un hospital de campaña en el Recinto Ferial con capacidad para 180 pacientes. En Valencia, la Generalitat ha previsto destinar unos 4 millones de euros para levantar tres hospitales de campaña en sus tres capitales de provincia. En Asturias, se ha previsto instalar hospitales de campaña en Oviedo, Gijón y Avilés.

En Galicia, critican desde la patronal, se han dado "órdenes expresas de que los pacientes vayan a hospitales de campaña y no a centros sanitarios privados".

Un sinsentido para la patronal ya que en ambas comunidades apenas se están utilizando los recursos, ni infraestructuras ni personal, de la sanidad privada, pese a que las administraciones sanitarias les mandaron desprogramar toda su actividad ordinaria.

En Galicia, con 4.379 casos positivos, critican desde la patronal, también se han dado "órdenes expresas recientes de que los pacientes vayan a hospitales de campaña y no a centros sanitarios privados". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ya anunciado que se levantarán dos hospitales de campaña en la comunidad: en A Coruña y Santiago.

Derivar a la privada otras patologías

Además, y a la vista de que sus recursos no están siendo utilizados en algunas comunidades para la atención de pacientes con coronavirus, la patronal de la sanidad privada hace una propuesta; en las comunidades donde hay menor presión asistencial y sanidad pública puede cubrir las necesidades de afectados por el contagio, que se deriven a sus centros pacientes con otras patologías que estén pendientes de ingreso hospitalario o en urgencias.

Así, prosiguen, se pueden liberar "las infraestructuras de la sanidad pública para hacer frente a la crisis" y se minimiza el riesgo de contagio de otros pacientes. Una estrategia que, explica Carlos Rus, está utilizando la sanidad pública en Castilla-La Mancha para descongestionar sus centros sanitarios.