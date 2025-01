El día que el chándal dejó de ser solo para hacer deporte: ¿qué explica su moda como prenda de lujo?

Lejos del concepto de elegancia informal que advertía la cantante Martirio en su copla "con el chándal y los tacones, arreglá pero informal, me voy pal hiper", el chándal celebra este martes su Día Internacional como una de las prendas más deseadas, esta temporada es objeto de deseo y sinónimo de lujo, según recoge EFE.



De los suburbios y uniforme de domingo de la clase más humilde, el chándal ha pasado a las pasarelas y el universo del lujo. Ha dejado de ser sinónimo de choni y hortera y se ha convertido en señal de estatus, gran de poder adquisitivo.



Los seguidores lo combinan con calzado y bolsos de lujo y lo adereza con joyas para ofrecer una imagen glamurosa y opulenta. "Me gustan las joyas con un chándal, hay quien no lo entiende, ya lo entenderá", dice la modelo y empresaria Georgina en uno de los capítulos del programa de telerealidad que emite Netflix.



Pero esta moda viene de lejos. Uno de los pionero fue el cantaor de flamenco Camarón De la Isla. "Vestir chándal con cadenas de oro lo inventó él", dice la diseñadora cordobesa Juana Martín, quien reconoce que "esa mezcla, antes se veía como 'cani', era sinónimo de gitano. Hoy no."

El origen del chándal en lo vendedores del ajos franceses

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la palabra chándal como "ropa deportiva que consta de un pantalón y una chaqueta o jersey amplios". Chándal es la versión española de la palabra francesa 'chandail', que significa "jersey de los vendedores de verdura". Fueron los marchantes de ajos y otras verduras los que dieron nombre a esta popular prenda a finales del siglo XIX. Con los años, se popularizó la palabra 'chandail' y se relacionó con el jersey cómodo que utilizaban para combatir el frío, explica EFE.

Esta prenda, con el tiempo, se aplicó al uso deportivo y se empezó a fabricar en diversos materiales textiles hasta que la firma Adidas la revolucionó lanzado un diseño en colaboración con el jugador de fútbol alemán Franz Beckenbaur en 1964.



"Un diseño de pantalón que aún hoy es máxima tendencia. Modelos como Alexa Chug, Kendal Jenner o Hailey Bieber lo lucen con camisa y zapatos de tacón", recuerda este lunes a EFE la experta en comunicación de moda y directora de la empresa Vality, Alicia Hernández.



Desde su nacimiento a finales de la década de los 60, la popularidad y fama del chándal ha variado: ha pasado del circuito deportivo a la calle, pasando por los suburbios hasta alzarse en las pasarelas.



Ha sido símbolo de tribus urbanas y cultura juvenil. Bob Marley vestía el chándal de Adidas. El mundo rastafari le imitó. También se convirtió en la prenda favorita de la escena del 'hip-hop', el movimiento 'break dance', el 'grunge' y el 'acid'.



Tal era su apogeo, que en los años 90, paso a popularizarse y se convierte en el uniforme de los domingos. Servía para salir a comprar el pan, para lavar el coche, tomar una caña o ir al campo, incluso para estar por casa y recibir visitas.



En los 90 y principios del 2000, firmas como Fred Perry o Lacoste aprovecharon la coyuntura para posicionar esta prenda con un halo más pijo. El personaje de Rachel en la serie 'Friends' (1994-2004) fue toda una referencia estilística.



Los diseñadores Alexander Wang, Riccardo Tisci fueron de los primeros en trasladar la ropa deportiva a la pasarela, al lujo, una apuesta que rápidamente acogió la familia Kardashian.



"El chándal: la prenda que una mujer usa cuando pierde el control sobre su propia vida", decía Karl Lagerfeld, pero ante el apogeo de la prenda, el diseñador alemán cambió de opinión y en el desfile de otoño-invierno 2014 subió a la pasarela a la modelo Cara Delevinge con un chándal rosa.



Hoy, el chándal es sinónimo de lujo, riqueza y tendencia, basta mirar a artistas como Rosalía, Rita Ora, Shakira, Rihana, Jennifer López, Timothée Chalamet o Jeremy Allen Whit.