Vox marca distancias con el Papa y alaba al cardenal que habla de "invasión" en Europa

Vox no se encuentra nada cómodo con los planteamientos del Papa Francisco en materia de inmigración. "Tengo un profundo respeto al Papa como católico y trato de escucharle cuando habla ex cátedra. Pero cuando habla el ciudadano Bergoglio y da sus opiniones políticas, las respeto pero no tengo por qué compartirlas. De hecho, no las comparto". Así de rotundo se mostró este lunes el presidente de Vox, Santiago Abascal, un día después de que el Pontífice criticase en una entrevista con Jordi Évole a aquellos que quieren construir muros, sin referirse explícitamente a la formación.

Aunque Vox se considera un defensor a ultranza de la familia y del denominado derecho a la vida, choca con los planteamientos expresados por el Papa Francisco sobre la acogida de los países a los migrantes. En el libro-entrevista que acaba de publicar Fernando Sánchez Dragó con Abascal -España vertebrada (Editorial Planeta, 2019)-, el líder de Vox elude dar su opinión sobre el líder de la Iglesia. "Yo del Papa no voy a decirte nada. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En lo concerniente a él prefiero mantenerme a una prudente distancia", señala.

Las palabras del Pontífice dieron pie al presidente de Vox para reafirmar la postura del partido sobre el refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea y la propuesta de levantar un muro al estilo americano para separar las ciudades de Ceuta y Melilla de Marruecos. "El que levanta un muro termina prisionero del muro que levantó", había dicho Bergoglio. La futura candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid o a la alcaldía de la capital replicó en Twitter con dos fotografías de los grandes muros que rodean la Ciudad del Vaticano en Roma.

El Papa Francisco aseguró este mismo lunes que lloró cuando Jordi Évole le mostró un trozo de las concertinas con cuchillas que actualmente coronan las vallas de la frontera. "¿Qué les dice a los católicos de España que rechazan la inmigración?", le preguntó el periodista de La Sexta. "Que lean el Evangelio. Son católicos, que lean el Evangelio. Y que sean coherentes", respondió Bergoglio.

Sin embargo, Abascal -defensor de una "inmigración de carácter ordenado"- replicó que él suele llevar el catecismo encima. Y en él se dice que hay que acoger al inmigrante pero también "habla de que estos tienen deberes, y han de adaptarse a las normas y cultura de esas sociedades a las que llegan".

Cardenal Robert Sarah

De hecho, el líder de Vox aprovechó el tirón de la entrevista del Papa y alabó las reflexiones del cardenal guineano Robert Sarah, prefecto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El cardenal africano asegura en una reciente entrevista a Infovaticana que Europa "ha perdido sus raíces". "Hay infinidad de señales: no hay natalidad, estáis siendo invadidos silenciosamente por otras culturas, por otros pueblos, que progresivamente os dominarán en número y completamente cambiarán vuestra cultura, vuestras creencias y vuestra moral", alerta.

"Aún estamos a tiempo de que los peores presagios de quienes conocen lo que ocurre en África no se cumplan en Europa", señala el líder de Vox en Twitter. "Qué importante es escuchar a la Iglesia en África. El cardenal Robert Sarah denuncia la inconsciencia de quienes alientan el tráfico de personas", añade. "La Iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud en que se ha convertido la migración de masas. Si Occidente continúa por este funesto camino hay un gran riesgo de que, debido a la falta de natalidad, desaparezca, invadido por los extranjeros, como Roma fue invadida por los bárbaros", concluye.