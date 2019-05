Villarejo usó el nombre de la ministra Delgado para justificarse ante sus clientes

El comisario José Manuel Villarejo utilizó el nombre de la ministra Dolores Delgado en una reunión con el cliente que presuntamente le contrató para frenar su extradición a Guatemala. El polémico mando le dijo al empresario Ángel Pérez-Maura que la entonces fiscal había usado su influencia en una reunión en la Audiencia Nacional en favor de los intereses del clan. Villarejo dijo que su fuente era el exjuez Baltasar Garzón, "muy amigo" suyo y de la ministra. Así consta en el sumario del caso Pit al que ha tenido acceso este periódico. Fuentes de toda solvencia de la Audiencia Nacional consultadas por Vozpópuli afirman tajantemente que ese encuentro jamás se produjo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional negó en una nota de prensa la participación de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, en este proceso en el que habría tenido intereses el excomisario en prisión preventiva. En un segundo comunicado, el ministerio público reiteró que la investigación no atañe a Delgado: "Quien no consta tuviera intervención alguna en el citado procedimiento de extradición", especifica el documento.

En la pieza separada Pit, incluida en el marco del caso Villarejo, se investiga el supuesto pago de 10 millones de euros realizado por el empresario Ángel Pérez-Maura al clan policial de Villarejo a cambio de evitar ser extraditado a Guatemala. Este país le reclamaba por haber pagado mordidas de más de 30 millones de euros al expresidente del Gobierno guatemalteco Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Jesús Alonso

Tras la detención de Villarejo en noviembre de 2017, la Policía incautó un audio y un documento en el que se da cuenta de un encuentro unos meses antes en el que participó Dolores Delgado junto al comisionado de las Naciones Unidas en la Comisión contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), Iván Velásquez y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

En las grabaciones Villarejo otorga al exjuez Baltasar Garzón, que identifica con el apodo de El Mago, el papel de intermediario entre el responsable de la Comisión contra la Impunidad de Guatemala y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La Policía halló entre el material incautado a Villarejo el audio de una reunión en la que el excomisario relata lo que dice que le contó Garzón sobre aquel encuentro en la Audiencia Nacional y el papel que supuestamente había jugado Delgado. Según sus palabras, la ahora ministra defendió no haber extraditado a Pérez-Maura. “Ni puto caso, esto no es así, yo confío en Javier Zaragoza si tomó esa decisión, era correcto”, dijo Dolores Delgado cuando ya se había marchado de la sala el enviado de Guatemala.

No participó

Zaragoza es el anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional y bajo cuya gestión se rechazó la extradición a Guatemala de Pérez-Maura. La ministra en funciones siempre ha defendido que no tuvo ninguna participación en la decisión de rechazar esa extradición. Fuentes de la causa apuntan a que Delgado podría ser una víctima de las maniobras del excomisario. Y como prueba de ello ponen de manifiesto que de las dos horas que duró grabación de la comida que mantuvo con Garzón y Villarejo en un restaurante en Madrid solo se conocen escasos segundos, que habrían sido editados.

Villarejo insiste varias veces en que Dolores Delgado es “muy amiga de Balta (Garzón)”. “Yo la conozco también, muy tronca, muy amiga mía”. También hace hincapié en que Garzón es la persona que introduce al enviado de Guatemala en la Audiencia Nacional. Son numerosas las conversaciones en las que Villarejo habla de pagar grandes cantidades de dinero al exjuez Garzón para que les haga de “facilitador” en la Audiencia Nacional y haga valer su influencia.

Villarejo relató ese encuentro en una reunión mantenida el 17 de julio de 2017 junto con los hermanos Álvaro y Ángel Pérez-Maura, el empresario Adrián de la Joya y su socio Rafael Redondo. Todos ellos han sido detenidos en los últimos dos años por su relación con el excomisario en algún momento del último año y medio.

Además, la Policía halló en la sede de las empresas de Villarejo un documento elaborado por él bajo el título “Resumen reuniones junio julio 2017” donde recoge los detalles de esa reunión en la Audiencia Nacional. Dice que Iván Velásquez (al que identifica como IV) llegó a España invitado por José María Vera directorgeneral de Oxfam Intermon para dar una conferencia el 6 de julio.

No obstante el documento añade que “claramente había aprovechado su invitación a España para entrevistarse con el Fiscal Jefe de la AN, Jesús Alonso y así conocer en directo los motivos por los que las Autoridades Españolas no había adoptado medidas cautelares contra K (la manera que tiene de identificar a su cliente, Ángel Pérez-Maura), ni habían activado el protocolo de extradición”.

“En dicha reunión además de IV y M estuvo presente D2 (fiscal coordinador contra el terrorismo y experto en extradiciones)”, dice el informe. En esas fechas, la actual ministra Dolores Delgado desempeñaba ese cargo contra el yihadismo en la Audiencia Nacional, pero no tenía ninguna potestad en las extradiciones. En el documento Villarejo cuenta que el enviado de Guatemala “sostuvo que era incomprensible la actitud y la falta de cooperación internacional de España en este asunto con la contundencia de la prueba aportada y la gravedad de los hechos denunciados”.