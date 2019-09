El clan Villarejo: el nexo entre Trump, Le Pen y "un castillo rodeado de putas" en Ucrania

Las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo han destapado los supuestos vínculos de uno de los principales integrantes del clan policial mafioso, en concreto con el empresario Adrián de la Joya, con personas del entorno familiar de la presidenta de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, según se desprende de una grabación de 14 de febrero de 2017 incluida en el sumario de la pieza separada Pit del caso Tándem, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

En la grabación, De la Joya sostiene que un amigo suyo francés, cuyo nombre no identifica, le había ofrecido 15 millones a cambio de lograr un nombramiento en Ucrania. En concreto, le había pedido que con la ayuda de "los americanos" consiguiera que el ex fiscal general de este país volviera a ser nombrado para ese cargo.

De la Joya sostiene en el audio que él ya conocía al ex fiscal general de este país, ya que su socio Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, "se había forrado en Ucrania: Paul estaba viviendo en un castillo en Ucrania rodeado de putas", completa este empresario, imputado en el caso Villarejo.

Samuel Maréchal

Este mismo ciudadano francés al que alude De la Joya habría ejercido de nexo de unión de De la Joya, socio de Villarejo, con la familia Le Pen, tal y como se puede oír en la grabación: "No sé si es el miércoles o el jueves que viene me voy a Nantes a comer con Samuel Maréchal Le Pen. La otra [Marine Le Pen] es su cuñada y la hija es Marion, que es la que controla el sur de Francia", completa De la Joya a Villarejo, al que asegura que su interlocutor francés le anunció que si conseguían que Ucrania volviera a nombrar al ex fiscal general, podría entrar en el reparto de 30 millones.

"Adrián, si tú eres capaz de que nombren otra vez a Viscún (sic) [Viktor Pshonka], fiscal general de Ucrania, hay 30 millones: 15 para ti y 15 para mí", relata De la Joya a Villarejo, que imita la voz de su interlocutor. En la conversación De la Joya sostiene que después le preguntó si le iban a dar algo de dinero "a los americanos" en la operación: "¿A los americanos no le vamos a dar ninguno? Diez para ti, diez para los americanos y diez para mi. ¿Cómo me das los veinte?", dice que preguntó De la Joya, que indica que el francés le contestó: "¿Cómo los quieres?".

El socio de Villarejo explica en la grabación que su interlocutor le insistió en que la operación era "fácil", ya que uno de los ucranianos que apoyaba al ex fiscal "tiene todo el gas del mundo". De la Joya, que según Hacienda actúa como "facilitador de negocios" de la alta sociedad española, pide después una "provisión de fondos del 10%", y a cambio se compromete a "hacer la gestión con los americanos", que según la conversación podría tratarse de su socio Paul Manafort, que fue jefe de la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, De la Joya confiesa a su socio Villarejo que no se fía de la oferta del ciudadano francés, y explica qué el interés que tiene por mantener contacto con él, es conocer a los Le Pen: ¿Cuál es para mi la rentabilidad con este tonto?: Samuel Maréchal Le Pen. Porque ese es importantísimo en Francia. Si Le Pen gana las elecciones, Samuel va a ocupar un cargo importantísimo. Y eso es lo que a mí me interesa". concluye De la Joya.

Sobre la oferta de 30 millones vinculada a Ucrania, De la Joya explica después a Villarejo, según se puede oír en los audios adjuntos a esta información, que él conoció a Viscún (sic), que fue fiscal general de Ucrania: "Yo conozco a Viscún, con Yanukovich, que es con quien estaba Paul [Manafort]. Y se forró en Ucrania. Eso es lo que le sacaron el año pasado y tuvo que dimitir de la campaña [de Estados Unidos]", indica De la Joya, que completa: "Viscún quiere volver a ser fiscal general, y tiene a su lado unos adláteres y unos millonarios a su alrededor de la hostia".

En la conversación tanto De la Joya como Villarejo aluden a varias visitas de Manafort a España en 2017. Precisamente, en el Informe sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tiene por nombre el fiscal especial que lo redactó, Robert Mueller, se alude a una visita que Manafort hizo a Madrid en enero de 2017 para reunirse con el ciudadano ruso Georgy Oganov. Este exdiplomático estuvo adscrito a la Embajada rusa de Estados Unidos. Pero en 2017 trabajaba ya para el millonario ruso Oleg Deripaska.

Reunión en Madrid

Pero el Informe Mueller da cuenta de una segunda reunión de Manafort en Madrid con ciudadanos rusos y ucranianos. Esta se celebra el 26 de febrero, y en ella, el exjefe de campaña de Trump se reúne con Kostantin Kilimnik, que según declaró Manafort al fiscal norteamericano le informó sobre una investigación que se estaba llevando a cabo en Ucrania.

En 2014 la prensa mundial se hizo eco del castillo en la que había vivido Viktor Pshonka, el ex fiscal general de Ucrania, que desde entonces está en paradero desconocido. En 2017 el clan de Villarejo planeó que Ucrania le volviera a nombrar, aunque la justicia española lo hizo imposible tras acordar la detención del excomisario Villarejo. En Estados Unidos, la justicia también ha condenado a Paul Manafort por blanqueo de capitales procedentes de Ucrania.

