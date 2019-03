Villarejo accedió a cuentas bancarias en España de un hijo del dictador guineano

La investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre las investigaciones que el comisario jubilado José Manuel Villarejo hizo sobre el ministro de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Mbega, uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang, ha puesto de manifiesto que el polémico agente anunció a sus clientes que había tenido acceso de las cuentas bancarias de varios integrantes del Gobierno de Malabo.

Villarejo fue contratado por el empresario español Francisco Menéndez Rubio (el intermediario que encargó el trabajo en nombre de Teodoro Nguema Obiang, conocido con el apodo de Teodorín) para atacar a Gabriel Mbega, a quien se le considera uno de los aspirantes a suceder a su padre en la presidencia del país africano.

"Respecto al objeto del proyecto, se reafirma, una vez más, su doble vertiente mediática y de investigación propiamente dicha, en la que se incluye el acceso a cuentas bancarias del investigado, Gabriel Mbega, como reconoce Villarejo", especifica la Policía en su investigación.

El tema de prensa

En una de las conversaciones grabadas por el propio excomisario, Villarejo anuncia su intención de pagar por acceder a las cuentas bancarias del ministro guineano: "El tema de las cuentas de Gabi [Gabriel Mbega] nos va a llevar todavía un mínimo de tiempo, entre otras cosas porque parte de la provisión que hemos pedido para el tema de la investigación la hemos tenido que dedicar a mantener el tema de la prensa", indica el exagente a Menéndez Rubio.

En otra conversación, tanto Villarejo como su principal socio, Rafael Redondo, responden a su cliente Francisco Menéndez Rubio que las cuentas bancarias a las que aludía una información publicada por El País ya las habían mirado: "Que son del Banco Santander y no hay dinero en ninguna".

En los mismos términos, Villarejo anuncia "un bombazo" que se conocería cuando tuviera acceso a los datos de otras cuentas bancarias de Gabriel Mbega, que según el excomisario habría acumulado alrededor de 110 millones de euros de las mordidas abonadas presuntamente por las empresas petroleras.

5,3 millones

En este sentido Villarejo, según la Policía, también dijo a sus clientes que su objetivo era seguir con las investigaciones sobre las cuentas para localizar el lugar dónde está "la pasta" de Gabriel Mbega. En un extracto de fecha 19 de abril de 2012 que componen el denominado informe King por el que el excomisario ingresó 5,3 millones de euros de la dictadura guineana, el excomisario anuncia que "en breve" daría los datos de los movimientos bancarios de Gabriel Mbega en el extranjero: "China en general, aunque no se descarta Panamá y países de Europa".

Además, Villarejo alude a un posible colaborador, que les habría incluso enseñado referencias de cuentas bancarias de Gabriel Mbega: "Como prueba de que puede dar documentos de interés ha enseñado datos también en el Crorebridge Bank, con unas anotaciones a mano que se referían a saldos de cifras casi borradas en caracteres poco legibles, señalando transferencias por importe de 22.135.240 euros y 41.397.561 euros realizadas en diversas fechas, así como dos números de Tórtola [Islas Vírgenes Británicas], que precisamente son de la dirección de estos bancos", indica el informe King.

Otro colaborador, siempre según el documento, aportó datos bancarios confidenciales a Villarejo sobre las cuentas del hijo de Obiang en Zúrich (Suiza): "Donde hay unos 30 millones de euros, aunque no ha querido facilitar a nombre de quien o que sociedad está dicha cantidad, hasta no recibir los honorarios que ha solicitado. Como prueba de buena voluntad, ha dado detalles de las mismas, como que una de ellas está directamente supervisada por Patrick Odier, miembro del equipo directorio del propio Thierry Lombard, operando bajo la cobertura de la sociedad Generation Investment Management LTD (con sede en Delaware-EEUU)".

Carta al Santander

Finalmente, el excomisario también aporta datos de la investigación que un juez de Canarias lleva a cabo sobre el patrimonio del dictador Teodoro Obiang y su hijo Gabriel Mbega en España. En concreto, explica que el Banco Riggs de Estados Unidos, que había enviado dinero de un supuesto testaferro de Obiang a España, remitió una carta al Banco Santander.

"Y en ella solicitaba información, a fecha de 6 de febrero de 2004, sobre la identidad de los propietarios o los firmantes de la cuenta a nombre de Kalunga Company SA. La oficina de Nueva York del Banco Santander respondió que la cuenta se abrió en la oficina central en Madrid, pero que éste no podía revelar la información requerida porque la legislación española prohibía que se descubriese este tipo de información incluso en los casos de presunción de blanqueo de dinero", concluye Villarejo.

Vozpópuli se ha puesto en contacto con un portavoz de prensa del Banco Santander para preguntarle sobre el origen de la información conseguida por Villarejo del banco, que debería estar sujeta al secreto bancario. El citado portavoz ha explicado que el banco suministró en su momento la información a la Fiscalía, que se encargó de la investigación sobre el patrimonio de Obiang.