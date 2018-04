El viacrucis de la otra Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos

Horas antes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, compareciese en el pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid a petición de la oposición para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, su hermana Margarita, profesora de diversas asignaturas del Área de Historia Contemporánea en la misma institución académica, se enfrentaba a su particular 'viacrucis' en las aulas.

El Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Historico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, la división de la que dependen sus asignaturas, le daba un tirón de orejas por "no seguir el temario estipulado" según han revelado fuentes universitarias a este diario. Mientras la integrante del Partido Popular daba las últimas pinceladas a las respuestas que iba a emplear para aplacar a sus detractores, la directiva del citado departamento habría reunido a su hermana para leerle la cartilla tras las supuestas quejas de algunos alumnos.

Parece que alguien ha aprovechado la coyuntura de lo que está pasando con el máster de Cifuentes para intentar sacar de aquí a su hermana"

"Parece que alguien ha aprovechado la coyuntura de lo que está pasando con el máster de Cifuentes para intentar sacar de aquí a su hermana. Siempre se ha dicho que la enchufó el anterior rector Fernando Suárez, que se vio obligado a salir tras las acusaciones por haber plagiado, y es un buen momento para intentar que salga", dicen las mismas fuentes.

Sin embargo, consultados por 'Vozpópuli', un par de alumnos de Margarita Cifuentes reconocen que el primer día de clases, la profesora les dio dos opciones: seguir el temario establecido o llegar hasta donde se pudiera profundizando más en los temas. De común acuerdo, los estudiantes habrían aceptado la segunda propuesta. "No es la mejor profesora que tenemos, pero le gusta debatir y es tolerante, respeta nuestras opiniones. Le metemos mucha caña porque muchos somos de izquierdas y a veces no estamos de acuerdo en lo que dice", aseguran.

Profesora visitante

"A día de hoy no ha hecho mención al máster de su hermana, aunque alguna vez se ha quejado de los ataques que recibe. Tenemos muy buenos profesores y otros que no lo son tanto y Margarita está en este último paquete", opina otra de sus alumnas. Según fuentes cercanas a la propia docente, Margarita Cifuentes no goza del beneplácito de muchos de sus compañeros y paga "un precio muy alto por ser hermana de quien es" en cuanto a trato, horarios y volumen de asignaturas repartidas en diversos campus.

Margarita Cifuentes trabaja desde 2016 como profesora visitante en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), un tipo de contrato que busca 'fichar' a profesores o investigadores de reconocido prestigio de otras universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros para desarrollar tareas docentes o investigadoras, por lo que sus detractores aseguran que no cumple con ningún requisito, ya que ha sido Personal de Administración y Servicios (PAS) toda la vida. Su tesis, titulada 'El Imperial Alejandro. El Ejército en los orígenes del constitucionalismo español', también estuvo dirigida por el exrector Suárez y le valió un premio del Ministerio de Defensa valorado en 8.000 euros que le entregó la propia Dolores de Cospedal.