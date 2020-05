El Congreso se prepara para un verano con plenos, comisiones y comparecencias

El final del período ordinario de sesiones no parece que vaya a dar respiro a la batalla política en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja se prepara para un verano con trabajo de las comisiones, comparecencias de los ministros y algunos plenos extraordinarios una vez finalice el calendario ordinario de sesiones el 25 de junio.

La gestión de la emergencia sanitaria y del proceso de 'desescalada' seguirá marcando los meses más calurosos, en los que la Diputación Permanente asumirá las funciones de un Parlamento que lleva meses trabajando bajo mínimos por la crisis del coronavirus.

El órgano que se queda al cargo de la Cámara durante los meses 'inhábiles' puede solicitar por mayoría la celebración de plenos extraordinarios para tratar diversos asuntos. Entre otros, la comparecencia de ministros o del propio presidente del Gobierno, que también puede pedir comparecer a petición propia.

Asimismo, el órgano del que forman parte todos los portavoces y dirigentes políticos de los principales partidos también se reunirá de manera obligada para convalidar los eventuales reales decretos que apruebe el Gobierno en el marco del proceso de 'desescalada' y que han de recibir el visto bueno de la Cámara Baja en el plazo de un mes desde que les da luz verde el Consejo de Ministros.

Fuentes parlamentarias consideran que, a pesar de un posible descenso de actividad en las dos primeras semanas de julio por las elecciones vascas y gallegas, la Cámara Baja registrará más actividad de la habitual en esas fechas con la posible habilitación de diversas comisiones para que realicen trabajos paralizados a causa de la covid-19. Las reuniones habrán de celebrarse necesariamente en las salas más grandes (Ernest Lluch, Constitucional, Cánovas, Prim y Sagasta) para garantizar el espacio entre los parlamentarios.

Verano de 2015

Está por ver si el incremento de actividad alcanza las cotas del verano de 2015, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, que obligó a debatir inclusounos Presupuestos Generales del Estado.Aunque la voluntad era darla por concluida a finales de junio, la Comisión de Reconstrucción puesta en marcha para debatir propuestas que aceleren la salida de la crisis del coronavirus probablemente alargará sus trabajos antes de emitir dictamen.

El Congreso también contempla su particular plan para que se puedan ir reincorporando paulatinamente cada vez más parlamentarios. En cuanto al hemiciclo, hasta que Madrid no inicie la segunda fase del plan de 'desescalada' no podrá elevarse la presencia hasta los 133 diputados (un tercio del aforo). Podrían llegarse hasta los 200 cuando la capital alcance la tercera fase. Además, se ha aprobado un plan de contingencia que permita adoptar las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.