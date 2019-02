La encrucijada de Vara: el PP de Extremadura le empuja a "desautorizar" a Sánchez

El último gesto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas ha provocado la ruptura total entre los tres principales partidos del espectro constitucionalista. Pero también una quiebra sin precedentes en el seno del PSOE que sirve de munición a los partidos de la oposición en los feudos socialistas.

Algunos presidentes autonómicos como el extremeño Guillermo Fernández Vara no sabencómo posicionarse en contra de la ocurrencia del Ejecutivo de poner un relator para coordinar la mesa de partidos que debatirá el conflicto catalán sin tener que pasar por desautorizar al presidente.

Está en juego su electorado y este le pide algo más que un tuit descafeinado. Veinte días después de que el Parlamento extremeño aprobase una propuesta del PP para reivindicar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña -que contó con el apoyo de Ciudadanos y del propio PSOE- los populares presentarán este jueves una iniciativa contra los "insolidarios" Presupuestos Generales del Estado.

Mientras que las cifras ponen de manifiesto una subida del 66% para Cataluña, para Extremadura la inversión en la alta velocidad se retrasa hasta 2026

La propuesta, a la que ha tenido acceso este diario, insta a la Junta de Extremadura a trasladar a las Cortes Generales su rechazo, junto con el de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, al proyecto de PGE para 2019 presentados por Sánchez.

"El Gobierno de Sánchez se está convirtiendo en el mejor aliado de quienes desafían nuestra Constitución, la ley y el Estado de Derecho, de quienes pretenden romper España, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles", exponen en el texto. Y comparan que "mientras que las cifras ponen de manifiesto una subida del 66% para Cataluña", para Extremadura la inversión en la alta velocidad "se retrasa hasta 2026".

Instan a Fernández Vara a solicitar a los grupos parlamentarios de Congreso y Senado que rechacen las cuentas de Sánchez por "consolidar la desigualdad de los ciudadanos según el territorio donde residan". Además le piden defender la Carta Magna , la unidad del país y la solidaridad interterritorial.

El 'relator'

Pero la artillería contra el presidente extremeño no se queda en una iniciativa aislada. El Gobierno pretende evitar la enmienda a la totalidad de los independentistas ERC y PDeCAT con la figura de un relator que ordene los trabajos de la mesa de partidos sobre Cataluña y el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que llevará otra iniciativa al Pleno de la Asamblea de Extremadura.

Esta busca "desautorizar en nombre de todos los extremeños la hoja de ruta de Sánchez con los independentistas". Horas después de que Fernández Vara negase la existencia de pactos entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña, Torra difundía las 21 propuestas que le planteó a Sánchez durante la reunión celebrada entre ambos el pasado mes de diciembre.

"Esa hoja de ruta ha empezado a andar y a la inmensa mayoría de los extremeños no nos representa. Vara sostiene que 'a español no le gana nadie', le pido que lo demuestre, no con silencios ni tuits balbuceantes, sino condenando este chantaje al que está cediendo el Gobierno de España", exige Monago.

El artículo 155

El dirigente popular se refería de esta forma al mensaje publicado por Fernández Vara este miércoles en el que se limitaba a describir la propuesta de poner un mediador en la mesa de partidos como "las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender. Sobre todo si no se escucha. Y en España, por desgracia hace años que se dejó de conjugar el verbo escuchar".

De visita en Extremadura, el presidente de la Fundación Concordia y Dignidad, Adolfo Suárez Illana, ha respaldado el discurso del PP contra Vara apelando a una vuelta al "espíritu de la Transición" y defendiendo la vigencia de la Constitución Española. Estos son los mismos motivos que se exponen en la propuesta que resultó aprobada el pasado 18 de enero en el Parlamento extremeño para expresar el apoyo del pueblo extremeño a la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Aunque el PSOE apoyó la iniciativa, Fernández Vara trató de calmar el revuelo generado horas después a golpe de tuit. "La posición del PSOE en Extremadura es muy clara. Aplicar el 155 si se dan las circunstancias, que en estos momentos no se dan. Porque si se hiciera sin razones los tribunales europeos podrían rechazarlo y sería muy grave", matizó.