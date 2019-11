TV3celebra este martes un debate electoral con los candidatos al Congreso por Cataluña, tan solo un día después de gran debate electoral con los candidatos a la presidencia del Gobierno. Al llegar al mismo, las candidatas de PP y Cs, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas, respectivamente, se han encontrado con que había lazos amarillos colocados en las barandillas de una de las escaleras del edificio de la cadena autonómica.

Ante estos símbolos independentistas, Inés Arrimadas ha criticado el "sectarismo" de la cadena, mientras que Álvarez de Toledo se ha parado para desanudar los lazos y, posteriormente, tirarlos a la basura.

He llegado a @tv3cat para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto: pic.twitter.com/Bh1upqMzKH