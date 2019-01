Torra rechaza las inversiones de Sánchez en Cataluña para boicotear los presupuestos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su mentor, el huido Carles Puigdemont, están "radicalmente en contra" de que el PDeCAT deje siquiera tramitar en el Congreso el Proyecto de Ley de Presupuestos 2019 en -no digamos ya su aprobación final- y no dudan en poner todas las trabas posibles, aseguran a Vozpópuli fuentes del PSC. La última: que la inversión territorial anual que exige el Estatut en relación al PIB de la comunidad, en torno al 20% del total de España, ya "no es suficiente" sino que se necesita un compromiso explícito con la "autodeterminación".

El anuncio lo hizo este jueves el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, un día después de que Torra amenazara a ERC -y también a los sectores más templados de su partido, entre los cuales se encuentran la mayoría de los diputados en el Congreso: Carles Campuzano, Jordi Xuclá y Ferrán Bel, entre otros- con urdir una crisis en el Govern si ambos partidos independentistas no van al unísono en la votación presupuestaria en Madrid.

El PdeCat insiste en que si el presidente del Gobierno no se compromete antes con la autodeterminación de Cataluña, no apoyarán siquiera la "tramitación" de los presupuestos generales del Estado 2019

Este prietas las filas se interpreta en el PSC como un intento descarado de los dirigentes del PDeCAT por boicotear el desembarco de Pedro Sánchez este sábado en el Fórum de Barcelona parapresentar los presupuestos territorializados para Cataluña. Esa comunidad obtendrá de las cuentas públicas del año próximo 1.700 millones de anticipo a cuenta y otros miles de millones más en inversiones territorializadas en esa comunidad autónoma.

Pero, aún así, Torra no está dispuesto a que se le desmande su partido y sigue condicionando el apoyo presupuestario a que Sánchez haga "un gesto" en pro de la autodeterminación de Cataluña y de los "presos políticos" que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo un año y medio después del referéndum ilegal del 1-O y la posterior proclamación de la República catalana.

"En quin país amb presos polítics i exiliats els representants polítics podrien donar suport als pressupostos?": Torra sobre ERC, el PDeCAT i els pressupostos de Sánchezhttps://t.co/dCi2Bv1fmm — 324.cat (@324cat) 10 de enero de 2019

En estas condiciones, el PSC ya da casi por superado el debate que abrió su primer secretario, Miquel Iceta, ofreciendo a Puigdemont y Torra la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat -los cuales, si no, va a tener que negociar con En Comú Podem- a cambio de que permita a Sánchez tener sus cuentas y agotar la legislatura hasta junio de 2020.

Exigencias

De hecho, Bonvehí echó un jarro de agua fría a las expectativa que había creado el propio presidente del Gobierno este lunes en la Ejecutiva del PSOE, al señalar que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado pasa por "una mesa, un reconocimiento de la bilateralidad, del derecho a decidir, del derecho a la autodeterminación, hay múltiples fórmulas"."Pedimos solucionar y abordar el problema de verdad", añadió el dirigente del PdeCAT, quien ha reiterado que esa disposición adicional tercera del Estatut sobre las inversiones territorializadas en función del PIB de la comunidad no es "la solución ni la propuesta política que esperan los independentistas en Cataluña".