Pablo Casado va a camino de convertirse en la gran sorpresa de esta repetición de elecciones el 10 de noviembre porque puede pasar de ser el líder que obtuvo el peor resultado de la historia del PP, en las elecciones generales del 28 de abril, 66 diputados, a rondar los cien en esta convocatoria; todo fruto del desgaste acelerado del PSOE en pocos meses.

Todos los sondeos menos la macroencuesta del CIS, hecha pública este martes, resaltan el crecimiento súibito de los populares en apenas tres meses, y eso precisamente ha hecho que algunas voces en el partido alerten contra un exceso de optimismo que convierta en casi un fracaso el éxito de acercarse a cien escaños, aunque no se supere esa barrera.

"Hay partido", afirman desde el equipo de Casado

De hecho, la consigna en la Dirección Nacional es no especular con las cifras para no movilizar a la izquierda en favor de Pedro Sánchez y dar así al traste con las expectativas de crecimiento popular. Pablo Casado y su equipo se dan por satisfechos con haber instalado un estado de opinión de que el 10-N hay partido y de que no se trata solo de una cita "para ver por cuanto gana el PSOE las elecciones".

El hecho de que Vox sea el partido que más crece en los sondeos puede frenar en la última semana de campaña el ascenso sostenido del PP desde hace dos meses

En la entrevista que ha concedido esta semana a Vozpópuli, el presidente del PP asegura que todos los trabajos demoscópicos privados sitúan a los populares "a quince escaños" de los socialistas y llega a plantearse que él gobernaría si tuviera el 10-N los mismos 123 escaños que logró Sánchez hace seis meses.

Uno de los problemas que se le plantea Casado es Vox, un partido que estaba en los sondeos previos a la convocatoria electoral mucho más bajo de los 24 diputados que sacó en abril, pero que ahora, con motivo de los disturbios en Cataluña y, sobre todo, tras la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos se ha disparado en la intención de voto.

Casado no quiere ni oír hablar de que La clave va a estar en los