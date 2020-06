Sánchez se enroca en la defensa de la marcha feminista: "Viva el 8 de marzo"

Segundo pleno de luto oficial en el Congreso de los Diputados. En el marco de su intervención para la defensa de la sexta y última prórroga del estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplaudido este miércoles en el pleno del Congreso las manifestaciones multitudinarias del Día de la Mujer.

"El país que queremos es el del Ingreso Mínimo Vital, el de la transición ecológica, el de la igualdad real y efectiva. Lo digo alto y claro, ¡viva el 8 de marzo!", ha celebrado en un llamamiento a la unidad que no ha convencido a la oposición. "No olvidemos lo que somos: un país democrático que camina hacia un futuro mejor", ha enfatizado al término de su intervención. "No hay futuro sin empleo", le ha espetado acto seguido el líder del PP, Pablo Casado.

Además, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo aprobará el próximo martes 9 de junio en Consejo de Ministros un real decreto ley con el que se controlará la "nueva normalidad" tras la expiración de la vigencia del estado de alarma "en los sucesivos territorios y, definitivamente, a partir del 21 de junio".

El dirigente socialista ha explicado que se trata de aunar en una sola norma las medidas sanitarias que se tendrán que seguir contemplando para evitar un riesgo de rebrote de la pandemia. Estas medidas se abordarán junto a las comunidades autónomas en un consejo interterritorial de salud.

"Será cada comunidad autónoma, en su nueva condición de autoridad competente, la que decida la superación de esta fase y ello supone un reconocimiento de que ha superado la emergencia sanitaria", ha incidido. Sánchez ha celebrado que en España "hoy tenemos cero fallecidos" y ha calificado la 'desescalada' como "gradual, cautelosa e inteligente".

"El estado de alarma nunca ha sido un capricho"

Previsiblemente, el Gobierno sacará adelante este miércoles la última prórroga del estado de alarma con más apoyos de los que salvaron el anterior decreto. ERC vuelve a respaldar la petición y su apoyo se suma al de PNV y Ciudadanos.

El estado de alarmafinalizará el próximo 21 de junio. Se trata, según el dirigente socialista, de "acompañar a los territorios en este último trecho hacia esa nueva normalidad".

"El estado de alarma nunca ha sido un capricho del Gobierno. Algunos dirán que se ha hecho para que este supuesto malvado Gobierno recorte libertades y otros que se ha hecho para recortar competencias", ha señalado. Sin embargo, según el presidente del Gobierno esta no ha tenido otro objetivo que "salvar vidas".

Es un misterio, dice, que algunas fuerzas parlamentarias dijeran que era necesario aprobarla y ahora digan que no es posible. "El estado de alarma es una herramienta de la Constitución, es un instrumento del Estado: ha sido el Estado con toda su fuerza quien ha luchado contra el virus. Ninguna libertad se ha visto limitada, salvo la libertad a contagiar", ha defendido.